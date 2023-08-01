24 компании региона получат поддержку от партнеров Конкурса брендов АСИ
Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс выбрали свыше 1200 компаний – участников Конкурса брендов, которым будет оказана поддержка со стороны партнеров конкурса. Среди финалистов – 24 представителя Саратовской области.
Они смогут сотрудничать с известными торговыми сетями и маркетплейсами – Ozon, Wildberries, X5 Group, Магнит и т.д.
Предприниматели пройдут обучение в Промсвязьбанк, X5, Союзмультфильм, Вкусвилл. Бренды получат информационную поддержку на различных форумных площадках и в СМИ. Партнером выступает в том числе Первый канал.
Финалистов выбирали по двум критериям:
- темп роста и локализация производства более 10%,
- работающий сайт или социальные сети.
Также участники получат отметку «финалист» на идея.росконгресс.рф.
Они смогут сотрудничать с известными торговыми сетями и маркетплейсами – Ozon, Wildberries, X5 Group, Магнит и т.д.
Предприниматели пройдут обучение в Промсвязьбанк, X5, Союзмультфильм, Вкусвилл. Бренды получат информационную поддержку на различных форумных площадках и в СМИ. Партнером выступает в том числе Первый канал.
Финалистов выбирали по двум критериям:
- темп роста и локализация производства более 10%,
- работающий сайт или социальные сети.
Также участники получат отметку «финалист» на идея.росконгресс.рф.