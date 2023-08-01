24 компании региона получат поддержку от партнеров Конкурса брендов АСИ

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Они смогут сотрудничать с известными торговыми сетями и маркетплейсами – Ozon, Wildberries, X5 Group, Магнит и т.д.Предприниматели пройдут обучение в Промсвязьбанк, X5, Союзмультфильм, Вкусвилл. Бренды получат информационную поддержку на различных форумных площадках и в СМИ. Партнером выступает в том числе Первый канал.Финалистов выбирали по двум критериям:- темп роста и локализация производства более 10%,- работающий сайт или социальные сети.Также участники получат отметку «финалист» на идея.росконгресс.рф.