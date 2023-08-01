Документы из Госуслуг можно распечатать и заверить в МФЦ региона
В центрах «Мои Документы» Саратовской области можно получить бумажную копию электронного документа, поступившего в личный кабинет на портале Госуслуг. Сотрудники центров распечатают документ и заверят его — так он сохранит юридическую силу наравне с оригиналом. С собой необходимо иметь паспорт и номер заявления, указанный в личном кабинете на портале.
Сервисом за первое полугодие текущего года воспользовалось уже более пяти тысяч человек.
Основными социально-значимыми документами, бумажный вариант которых можно получить в МФЦ, являются:
- сведения из Единого государственного реестра недвижимости;
- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;
- справка о наличии (отсутствии) административного наказания за употребление наркотических веществ;
- сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащиеся в его индивидуальном лицевом счете;
- сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица;
- справка о размере пенсии и иных социальных выплат на дату;
- справка, подтверждающая право на получение социальных услуг;
- справка о выплатах СФР за период;
- свидетельство о регистрации по месту пребывания;
- свидетельство о регистрации по месту жительства несовершеннолетнего гражданина, не достигшего 14-летнего возраста.
Напомним, что для получения большинства услуг в электронном виде необходимо иметь подтвержденную учетную запись. Сотрудники центров «Мои Документы» при необходимости окажут консультацию по регистрации на портале Госуслуг, а также помогут восстановить учетную запись.
Более подробную информацию можно получить по телефону Единой справочной службы ГАУСО «МФЦ»: 8 (8452) 65-39-69.