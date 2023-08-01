Документы из Госуслуг можно распечатать и заверить в МФЦ региона

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Сервисом за первое полугодие текущего года воспользовалось уже более пяти тысяч человек.Основными социально-значимыми документами, бумажный вариант которых можно получить в МФЦ, являются:- сведения из Единого государственного реестра недвижимости;- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;- справка о наличии (отсутствии) административного наказания за употребление наркотических веществ;- сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащиеся в его индивидуальном лицевом счете;- сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица;- справка о размере пенсии и иных социальных выплат на дату;- справка, подтверждающая право на получение социальных услуг;- справка о выплатах СФР за период;- свидетельство о регистрации по месту пребывания;- свидетельство о регистрации по месту жительства несовершеннолетнего гражданина, не достигшего 14-летнего возраста.Напомним, что для получения большинства услуг в электронном виде необходимо иметь подтвержденную учетную запись. Сотрудники центров «Мои Документы» при необходимости окажут консультацию по регистрации на портале Госуслуг, а также помогут восстановить учетную запись.Более подробную информацию можно получить по телефону Единой справочной службы ГАУСО «МФЦ»: 8 (8452) 65-39-69.