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Школьники региона разработали и обучили искусственный интеллект «Помощник машиниста»

Новости
На площадке детского технопарка «Кванториум» Приволжской детской железной дороги в Волгограде проходят федеральные проектные смены в рамках «Инженерных каникул», участниками которых стали обучающиеся Инженерного лицея.

Школьники региона разработали и обучили искусственный интеллект «Помощник машиниста»


В первый день заместитель начальника Детской железной дороги Алексей Костин провел вводный инструктаж, после чего школьники отправились на экскурсию, посетили учебные кабинеты, ознакомились с тренажёрами, на которых обучающиеся учатся железнодорожным профессиям, и прокатились на поезде детской железной дороги.

В остальные дни в Центре технического развития «Кванториум» участники «Инженерных каникул» занимались разработкой и обучением искусственного интеллекта «Помощник машиниста», который необходим для снижения нагрузки машинистов. К концу смены искусственный интеллект начал распознавать голосовые команды и реагировать на знаки. Аналогу данного проекта пока нет в мире.

Помимо образовательного процесса, на «Инженерных каникулах» для школьников были организованы квесты, интеллектуальные игры, тренинги, мастер-классы железнодорожной тематики.

Напомним, детские технопарки «Кванториум» – это площадки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, нацеленные на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей.

Направления, по которым занимаются в Кванториуме дети, называются квантумами. В каждом Кванториуме свой набор квантумов (авто-, авиа-, нано-, робо-, гео-, промышленный дизайн и др.); их может быть от 5 до 15.

Каждый квантум представляет собой перспективное научно-техническое направление. Работа всех квантумов строится вокруг хайтек цеха, где дети осваивают основные способы обработки материалов, знакомятся с современным промышленным производством, получают навыки 3-D моделирования и прототипирования.