Отправить посылки военнослужащим в зону СВО можно бесплатно
Во всех отделениях Почты России можно бесплатно отправить посылки военнослужащим в зону СВО.
При оформлении посылки в адресных строках необходимо указать фамилию, имя и отчество адресата, номер войсковой части, индекс 103400 и адрес — г. Москва.
Отправителям корреспонденции при заполнении адреса рекомендовано придерживаться образца: «103400, город Москва-400, войсковая часть ххххх, Иванову Ивану Ивановичу».
Передавать отправление оператору нужно в открытом виде. Число посылок, которое может оформить один человек, не ограничено, но вес каждой не должен превышать 10 кг.
Почта не взимает плату с отправителей за пересылку посылок для военнослужащих в зону СВО.
До Москвы такие посылки идут обычной почтой, после чего доставку ведут подразделения фельдъегерско-почтовой связи Вооруженных сил Российской Федерации. Возможность отслеживания статуса отправления в мобильном приложении или на сайте Почты России действует только на этапе доставки посылки до Москвы-400.