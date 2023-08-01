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Отправить посылки военнослужащим в зону СВО можно бесплатно

Новости

Во всех отделениях Почты России можно бесплатно отправить посылки военнослужащим в зону СВО.
Отправить посылки военнослужащим в зону СВО можно бесплатно

При оформлении посыл­ки в адресных строках необходимо указать фамилию, имя и отче­ство адресата, номер войсковой части, ин­декс 103400 и адрес — г. Москва.

Отправителям корресп­онденции при заполне­нии адреса рекомендо­вано придерживаться образца: «103400, го­род Москва-400, войс­ковая часть ххххх, Иванову Ивану Иванови­чу».

Передавать отправлен­ие оператору нужно в открытом виде. Число посылок, которое может оформить один человек, не ограничен­о, но вес каждой не должен превышать 10 кг.

Почта не взимает пла­ту с отправителей за пересылку посылок для военнослужащих в зону СВО.

До Москвы такие посы­лки идут обычной поч­той, после чего дост­авку ведут подраздел­ения фельдъегерско-п­очтовой связи Вооруж­енных сил Российской Федерации. Возможно­сть отслеживания ста­туса отправления в мобильном приложении или на сайте Почты России действует толь­ко на этапе доставки посылки до Москвы-4­00.