На платформе МСП.РФ для бизнеса доступны новые программы и меры поддержки

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Платформа создана благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным.С17 июля на МСП.РФ возобновился прием заявок на льготный лизинг оборудования. Появилась новая программа «Приоритет». Теперь получить лизинг на оборудование могут средние предприятия, также добавились новые отрасли получателей: туризм, медицина, наука, спорт и креативные индустрии. Ставки для программы "Приоритет+" составляют 6% и 8% годовых (ниже ключевой). Для программы "Приоритет" - 13% годовых. Заявку на льготный лизинг оборудования предприниматели могут подать через личный кабинет на платформе МСП.РФ.В сервисе «Производственная кооперация и сбыт» появились новые крупные компании, которые ищут поставщиков среди МСП: Сибур, Тулачермет-Сталь, Эра, Белаз и другие. На Цифровой платформе можно найти нужного контрагента и откликнуться на его запрос.Кроме того, через месяц стартует онлайн-программа «МСП: Акселератор индустрии красоты». Он включает в себя экспертизу бизнеса, эксклюзивные знания, индивидуальные трекеры, налаживание контактов с потенциальными партнерами. Участие бесплатное, количество мест ограничено. Прием заявок продлится до 31 августа по ссылке: https://мсп.рф/education/acceleration/msp_akselerator_beauty.Продолжает работу с заявками на кредит от 50 млн рублей Центр поддержки инвестиционного кредитования (ЦПИК).ЦПИК был создан для помощи предпринимателям в структурировании сделки: консультации по бизнес плану и финансовой модели, помощь в подборе подходящего финансового инструмента, обеспечение сделки гарантией и сопровождение её в банк. Работает ЦПИК с инвестиционными проектами в отраслях: обрабатывающее производство, легкая промышленность, туризм, креативные индустрии, бытовые услуги, ИТ, высокотехнологичные и инновационные предприятия. Подробнее: https://мсп.рф/services/competence-credit/promo/.По вопросам функционирования Цифровой платформы обращаться на горячую линию Корпорации МСП по тел.: 8 800 100-1-100