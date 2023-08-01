Саратовцев приглашают к участию в конкурсе «ЭкоМир-2023»
В июле Российская академия естественных наук объявила ежегодный конкурс на соискание звания лауреата Международной экологической Премии «ЭкоМир-2023» за выдающиеся достижения в охране окружающей среды и обеспечении экологической безопасности и иной деятельности, направленной на устойчивое развитие в XXI веке.
«Одной из форм поддержки людей, коллективов предприятий и организаций является общественное признание их достижений в сфере экологии, полученных по результатам проведения международных конкурсов», - считают организаторы.
К участию приглашают предприятия, вузы, научные, общественные организации и граждан.
Условия конкурса размещены на сайте www.raen.info.
Дополнительная информация доступна в оргкомитете: тел. +7 (495) 954 26 11; е-mail: prezidiumraen@yandex.ru.