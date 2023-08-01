Вавиловский университет заключил соглашение о сотрудничестве с институтом Республики Мали

просмотров: 124

Интерес к мероприятию проявили представители Нигерии, Алжира, Ганы, Камеруна и ряда других стран и республик. По итогам был подписан Международный протокол о намерениях между Вавиловским университетом и Аграрным политехническим институтом республики Мали г. Бамако.Свои подписи на документе поставили ректоры образовательных учреждений. В документе говорится о готовности сторон к общим исследованиям. Предусмотрен также обмен учеными, преподавателями и студентами для участия в создании совместных проектов. Напомним, Вавиловский университет занимает второе место среди вузов Минсельхоза РФ.Также представители африканских стран заинтересовались деятельностью СГТУ имени Гагарина Ю.А. Стороны договорились об организации прямого эфира для живого общения со студентами.Представители СГМУ им. В. И. Разумовского также провели ряд переговоров с сотрудниками университетов африканских стран