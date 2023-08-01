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Саратовская область вошла в топ-10 регионов России по площади застрахованных посевов

Новости
Такие данные приводит Национальный союз агростраховщиков. Всего, по данным союза, яровой сев застраховали хозяйства 54-х субъектов Российской Федерации. Саратовская область, где от рисков защищены 158 тысяч гектаров посевов, вошла в первую десятку регионов России по площади застрахованных посевов.
Саратовская область вошла в топ-10 регионов России по площади застрахованных посевов




«В текущем году в области заключено 34 договора страхования яровых культур на 165 тыс. га, что в 3,4 раза больше уровня прошлого года, и два договора страхования сельхозживотных - на поголовье свиней 42 900 голов и 152 200 голов птицы. Работа в данном направлении продолжается», - рассказал заместитель министра сельского хозяйства области по экономике и финансам Марат Алимбеков.

В управлении финансовой политики регионального минсельхоза уточнили, что в 2023 году на поддержку агрострахования предусмотрено 85 млн рублей субсидий, из которых по растениеводству – 80 млн рублей, по животноводству – 5 млн. рублей. Средства освоены в полном объеме.