1 августа 2023 ВТОРНИК
Новости
18:21 | 31 июля
Учитель физкультуры из Дергачей отправился добровольцем на фронт
18:17 | 31 июля
Отправить посылки военнослужащим в зону СВО можно бесплатно
18:00 | 31 июля
Саратовцев приглашают к участию в конкурсе «ЭкоМир-2023»
17:00 | 31 июля
Вавиловский университет заключил соглашение о сотрудничестве с институтом Республики Мали
16:00 | 31 июля
Саратовская область вошла в топ-10 регионов России по площади застрахованных посевов
15:01 | 31 июля
Саратовский пловец Андрей Живаев завоевал еще три золотые медали на международных Летних играх сурдлимпийцев
14:00 | 31 июля
В Саратове открылся музей истории специальной военной операции
13:00 | 31 июля
Мурал «Школа будущего» завершен
12:02 | 31 июля
Национальный проект «Демография»: на занятиях «Учебной кухни» соблюдают традиции и учатся новому
11:03 | 31 июля
Саратовская область вышла на первое место по сбору зерна и темпам у нее изборки в ПФО
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовский пловец Андрей Живаев завоевал еще три золотые медали на международных Летних играх сурдлимпийцев

Новости

В Уфе прошли соревнования в рамках международных Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт».
Саратовский пловец Андрей Живаев завоевал еще три золотые медали на международных Летних играх сурдлимпийцев



Саратовский пловец - воспитанник областной комплексной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» Андрей Живаев принес в копилку сборной еще три золотые медали.

Пловец стал первым на дистанциях 50 и 200 метров вольным стилем, а также победил в заплыве 4х100 метров смешанной эстафеты вольным стилем.

Подготовила спортсмена заслуженный тренер России Галина Филиппова.

Напомним, в первый день соревнований Андрей Живаев завоевал 2 золотые медали по плаванию 100 метров вольным стилем и в эстафете 4х200 метров вольный стиль.

В международных соревнованиях приняли участие 743 спортсмена из 30 стран.