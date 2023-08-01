Саратовский пловец Андрей Живаев завоевал еще три золотые медали на международных Летних играх сурдлимпийцев

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Саратовский пловец - воспитанник областной комплексной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» Андрей Живаев принес в копилку сборной еще три золотые медали.Пловец стал первым на дистанциях 50 и 200 метров вольным стилем, а также победил в заплыве 4х100 метров смешанной эстафеты вольным стилем.Подготовила спортсмена заслуженный тренер России Галина Филиппова.Напомним, в первый день соревнований Андрей Живаев завоевал 2 золотые медали по плаванию 100 метров вольным стилем и в эстафете 4х200 метров вольный стиль.В международных соревнованиях приняли участие 743 спортсмена из 30 стран.