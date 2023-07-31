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Мурал «Школа будущего» завершен

Новости
Увидеть новый арт-объект можно на пересечении улиц Чернышевского и 2-й Садовой. Картина стала одним из победителей фестиваля стрит-арта проекта ПФО «ФормART», который проводится по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.
Мурал «Школа будущего» завершен





Над проектом работали художники Манучехр Вохидов, студент СГТУ имени Гагарина Ю.А., и Полина Свирщёва. Также в Политехе разработали приложение дополненной реальности, которое оживляет изображение - на мурале появляются формулы, золотое сечение и многое другое.

Автор картины провел мастер-класс для детей военнослужащих и всех желающих по созданию открыток с помощью аэрозольных красок.

А уже 1 августа на официальном сайте Фестиваля стартует общественное народное голосование за лучший мурал. Оно продлится до 15 августа. Любой желающий может отдать свой голос и поддержать саратовского художника. С 23 по 25 августа в Кирове состоится подведение итогов и церемония награждения победителей.