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В Саратове открылся музей истории специальной военной операции

Новости
На одной площадке собраны предметы, которые привезли волонтеры с территории Донбасса и семейные архивы наших военнослужащих.
В Саратове открылся музей истории специальной военной операции


Отдельное место в экспозиции занимают документы и фотографии участников Великой Отечественной войны, которые в 1943-м году освобождали от нацистов Донбасс. Наши солдаты сейчас так же защищают жителей этих территорий.

В Саратове открылся музей истории специальной военной операции

Сегодня саратовские военнослужащие проявляют мужество и героизм. Память о каждом герое бережно хранят их семьи, и я благодарен тем, кто помог создавать музей: предоставил личные фотографии, вещи, награды. Ваш вклад, как и вклад ваших близких в победу, - бесценен.

Такие музеи – это подлинные свидетельства самоотверженности и подвигов наших героев, защитников Отечества. Опровергнуть или исказить их невозможно. Об этом говорил Президент России Владимир Путин, который поддержал идею создания экспозиций по всей стране.

Музей расположен по адресу Московская, 94. Вход свободный.