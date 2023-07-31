Национальный проект «Демография»: на занятиях «Учебной кухни» соблюдают традиции и учатся новому
В Самойловском районе социальная технология «Учебная кухня», действующая благодаря национальному проекту Президента России Владимира Путина «Демография», востребована у получателей социальных услуг комплексного центра социального обслуживания.
Модульный уголок «Учебной кухни» позволяет пожилым людям пройти реабилитацию после перенесенных заболеваний, восстановить свои двигательные функции и самостоятельно готовить при помощи специального оборудования.
На занятиях они не только восстанавливают навыки, но и делятся друг с другом традиционными рецептами известных блюд, а также готовят их по новым рецептам. На очередной встрече «серебряный» волонтер центра Любовь Козырева провела мастер-класс для получателей социальных услуг по приготовлению летней окрошки.
Напомним, благодаря федеральному проекту «Старшее поколение» национального проекта «Демография» социальная технология «Учебная кухня» действует во всех центрах социального обслуживания населения области.