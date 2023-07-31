Саратовская область вышла на первое место по сбору зерна и темпам у нее изборки в ПФО

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Уборочная в Саратовской области идёт очень активно, в сутки собирают до 200 тысяч тонн зерна. Сейчас в работе – озимые культуры, к сегодняшнему дню намолочено уже 1,5 миллиона тонн. В лидерах по сбору зерна – Пугачёвский и Ершовский районы. По урожайности на первом месте Балашов, а на второе место вышел Калининск. В этих районах она превышает 40 ц/га.Хозяйство «Сергиевское» – один из лидеров по урожайности в регионе. Руководитель Владислав Малюгин рассказал, что по озимой пшенице она в этом году достигла 60 ц/га. По его словам, такой результат получается благодаря оптимальной агротехнологии – здесь используют высокопродуктивные семена, в том числе местной селекции, регулярно вносят удобрения.«Это сильное хозяйство, одно из лучших в области. Следующий шаг – задуматься о возможности переработки зерновой сельхозпродукции. Обязательно поддержим хозяйство, если оно решит создать на своей базе производство», - отметил Роман Бусаргин.