Саратовцев приглашают принять участие в VI Всероссийском конкурсе лучших практик в сфере национальных отношений

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В 2023 году конкурс проводится в четыре этапа:1. консультирование заинтересованных лиц по участию в конкурсе, заполнение заявок на сайте АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» и отправка их для рассмотрения конкурсной комиссией - с 05 июля по 15 октября 2023 г.;2. рассмотрение поданных заявок на соответствие условиям конкурса - с 16 по 23 октября 2023 г.;3. подведение итогов конкурса. Определение победителей - с 24 октября по 04 декабря 2023 г.;4. подготовка к презентации и награждению лучших проектов - с 05 декабря 2023 г.Инициаторы и организаторы конкурса ― Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр в сфере национальных отношений», Общероссийская общественная организация «Ассамблея народов России» в партнёрстве с Международным союзом неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» и Общероссийским общественным движением «Сотворчество народов во имя жизни» (Сенежский форум).Конкурс проводится при поддержке Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям и Комиссии Общественной палаты РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции.Более подробная информация на странице конкурса:http://ресурсныйцентр-анр.рф/russian-federation/project/v-vserossiyskiy-konkurs-luchshih-praktik-v-sfere-nacionalnyh-otnosheniy