За полгода отечественные киноновинки увидели 9 тысяч школьников области

просмотров: 96

За 6 месяцев 9 тысяч школьников и студентов региона стали зрителями учреждения. В том числе более 3 тысяч школьников посетили тематические мероприятия программы «Киноклассное лето». Ребята участвовали в познавательных кинопрограммах на открытой площадке кинозала «На Рижской». Так, «КИНОчас здоровья» помог юным зрителям узнать много нового о здоровом образе жизни. «КИНОпутешествие для настоящих друзей» стало путеводителем по творчеству детских писателей: Николая Носова, Григория Остера, Вкиктора Драгунского. Также гости областного киновидеоцентра показали, «Кто во что горазд», поиграв в дворовые игры, любимые их родителями.Ещё полторы тысячи зрителей привлекла кинопрограмма «Планета детства». Ребята увидели ленты «Тайна темной комнаты» (0+, 2014), «Частное пионерское» (6+, 2013) и «Сказка о царе Салтане» (0+, 1966). Специальные показы были организованы областным киновидеоцентром в Саратове и 14-ти муниципальных районах области.В августе летняя кампания учреждения будет не менее активна: пройдут выездные кинопоказы на открытых площадках оздоровительных лагерей.