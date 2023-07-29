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Более 9 тысяч человек посетили зал «Комфорт» на железнодорожном вокзале Саратова

Новости

С начала 2023 года зал «Комфорт» на железнодорожном вокзале Саратова посетили более 9 тыс. человек. Это почти на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года.


Зал расположен на втором этаже вокзала и рассчитан на 60 посадочных мест. Здесь установлены мягкие кожаные кресла, журнальные столики, кондиционер, для детей открыт игровой уголок. Также в зале «Комфорт» пассажиры могут посмотреть ТВ, подключиться к бесплатному Wi-Fi, зарядить гаджеты, приобрести чай, кофе, а также сувенирную продукцию. При необходимости воспользоваться душевой кабиной.
Стоимость 1 часа пребывания в зале «Комфорт» составляет 100 рублей, для детей младше 5 лет вход бесплатный.