Более 9 тысяч человек посетили зал «Комфорт» на железнодорожном вокзале Саратова

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Зал расположен на втором этаже вокзала и рассчитан на 60 посадочных мест. Здесь установлены мягкие кожаные кресла, журнальные столики, кондиционер, для детей открыт игровой уголок. Также в зале «Комфорт» пассажиры могут посмотреть ТВ, подключиться к бесплатному Wi-Fi, зарядить гаджеты, приобрести чай, кофе, а также сувенирную продукцию. При необходимости воспользоваться душевой кабиной.Стоимость 1 часа пребывания в зале «Комфорт» составляет 100 рублей, для детей младше 5 лет вход бесплатный.