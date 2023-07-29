«Фестиваль героев» прошел в Ершове

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Марина Годунко – мама участника СВО Никиты Хвостова -рассказала на встрече, что сын служит в 97-м полку, имеет Благодарственное письмо от командования. До начала спецоперации он работал на железной дороге, теперь по окончании СВО мечтает связать судьбу с армией и служить в военной полиции.Михаил Белокриницкий тоже сейчас находится в рядах 97 полка. Защитник Отечества до этого служил в Росгвардии, затем работал на металлургическом предприятии в Москве. Его мама Юлия Фаева и все близкие очень ждут отпуска Михаила: у воина намечена свадьба, которую пока приходится откладывать.Олег Чередников был призван в рамках частичной мобилизации в октябре прошлого года. Водитель-механик БМП несёт службу в 94 полку. Жена Анастасия говорит, что супруг ценит военную службу, «форма для него как вторая кожа». Она предполагает, что по окончании СВО муж заключит контракт. А сейчас, на фронте, он поддерживает своих боевых товарищей и земляков, которые защищают Родину рядом с ним.Николай и Вера Яковлевы – родители участника СВО Владимира Яковлева - рассказали, что сын был призван в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года. В мае этого года он женился, когда приходил в отпуск. Родным о фронтовых буднях Владимир не рассказывает. Отец бойца поясняет, что сейчас есть важное дело, которое нужно завершить, вот на этом сейчас сын и сосредоточен.Мама и сестра участника СВО Сергея Трекозова рассказали, что он встал на защиту России одним из первых в селе. Сестра Сергея Оксана Зулкарнаева переживает не только за брата, но и супруга, который подписал контракт и в ближайшее время отправится в зону специальной военной операции.Наталья Лихачева, как и другие, беспокоится за своих ребят: ее сыновья Александр и Игорь – контрактники. Были ранены, имеют награды. Игорь награждён Медалью Суворова, Александр – медалью Жукова, медалью «За боевые отличия» и Орденом Мужества. Конечно же, их ждут домой.Глава района Светлана Зубрицкая подчеркивает: многие ершовцы встали на защиту Родины, и жители поддерживают земляков в тылу. Активно работает районный Совет отцов, помощь воинам и их семьям оказывается комплексно и оперативно.Кроме встречи, еще одним фестивальным мероприятием стала программа в концертном зале местного РДК. Перед собравшимися выступили солисты областного театра оперетты и танцевальный коллектив из Ершова. Там же участники фестиваля ознакомились с мультимедийной выставкой «Портреты саратовских героев СВО».Традиционно в финале мероприятий состоялась акция «Благодарность героям» - все желающие записали видеоролики со словами благодарности и признательности воинам-землякам и их семьям. Краткие видео будут отправлены через мессенджеры бойцам на передовую, семьям погибших героев будут направлены специальные видео со словами народной поддержки.