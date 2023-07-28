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Губернатор области выступил на панельной сессии «Россия и Африка: партнерство ради продовольственного сувеенитета».

Новости
Мероприятие прошло в рамках российско-африканского форума в Санкт-Петербурге. В нем принимают участие Президент России Владимир Путин, 17 глав африканских государств и представители 49 стран.

Губернатор области выступил на панельной сессии «Россия и Африка: партнерство ради продовольственного сувеенитета».

Роман Бусаргин отметил, что стратегическое и перспективное направление сотрудничества Саратовской области и стран Африки – это сельское хозяйство. Наш регион производит широкий перечень культур, которые идут на экспорт. Это различные сорта пшеницы, кукуруза, сафлор, просо, нут. Из продуктов переработки большим спросом на мировом рынке пользуется подсолнечное масло.

Губернатор области выступил на панельной сессии «Россия и Африка: партнерство ради продовольственного сувеенитета».

Роман Бусаргин рассказал об опыте саратовских аграриев при работе в засушливых условиях:

«Саратовская область расположена в зоне рискованного земледелия. Опыт наших аграриев позволяет достигать высоких результатов в таких условиях. В развитии сельского хозяйства делаем упор на применение минеральных удобрений, селекцию засухоустойчивых сортов, применение ресурсосберегающих технологий.  Одним из главных направлений остается мелиорация. Сейчас в Саратовской области площадь орошаемых земель составляет почти 260 тысяч гектаров. В засушливые годы на них приходится почти треть всего урожая», - отметил глава региона.

Губернатор области выступил на панельной сессии «Россия и Африка: партнерство ради продовольственного сувеенитета».

Одно из преимуществ Саратовской области, особенно с точки зрения логистики, – наличие крупнейшего производителя минеральных удобрений «ФосАгро». За последние 5 лет применение удобрений в регионе возросло в 3 раза. Увеличивается доля жидких удобрений, которые дают заметный прирост урожая на засушливых территориях.

В числе сильных сторон нашего региона – мощная научная база. Это Вавиловский университет и два крупнейших исследовательских института растениеводства. Саратовские учёные за последние 5 лет вывели десятки новых сортов семян, которые могут возделываться в жарких и засушливых условиях. Роман Бусаргин предложил расширить сотрудничество в области селекции семян.

Губернатор области выступил на панельной сессии «Россия и Африка: партнерство ради продовольственного сувеенитета».

«Крупнейшие саратовские экспортеры готовы расширять рынки сбыта и поставлять в страны Африки нашу продукцию. Мы заинтересованы в том, чтобы укреплять взаимовыгодное сотрудничество. Сейчас успешно развиваются торгово-экономические связи, в частности, с Египтом, ЮАР, Эфиопией, Ливией, Танзанией. Мы заинтересованы в увеличении числа стран-партнеров, готовы делиться опытом с вашими специалистами и представителями бизнеса», - отметил губернатор.