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Саратовская область собрала первый миллион тонн зерна урожая-2023

Новости
Валовой сбор составил 1,033 млн тонн при средней урожайности 27,2 ц/га, убрано 379,4 тыс. га. Уборка идет с опережением темпов прошлого года
Саратовская область собрала первый миллион тонн зерна урожая-2023

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Лидером уборочной является Пугачевский район, он первым превысил рубеж в 100 тыс. тонн зерна. В топ-5 районов по сбору также входят Ершовский (74,4 тыс. тонн), Энгельсский (67,2 тыс. тонн), Краснокутский (55,3 тыс. тонн) и Федоровский (53,8 тыс. тонн).

По урожайности лидируют Балашовский (43,7 ц/га), Новобурасский (40,8 ц/га) и Романовский (40,5 ц/га) районы.

Сейчас, в основном, убирают озимые культуры, но в ряде хозяйств приступили к уборке яровых, в том числе пшеницы твердых сортов.

По предварительным прогнозам, в этом году планируется собрать от 4,5 до 5 млн тонн зерна.

«Наша область – один из самых сильных аграрных регионов в России. Во многом – благодаря настоящим профессионалам, которые трудятся сейчас на полях. Спасибо саратовским аграриям за полученный результат, за труд и самоотдачу», - отметил Роман Бусаргин.