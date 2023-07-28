Саратовская область собрала первый миллион тонн зерна урожая-2023

просмотров: 37

Лидером уборочной является Пугачевский район, он первым превысил рубеж в 100 тыс. тонн зерна. В топ-5 районов по сбору также входят Ершовский (74,4 тыс. тонн), Энгельсский (67,2 тыс. тонн), Краснокутский (55,3 тыс. тонн) и Федоровский (53,8 тыс. тонн).По урожайности лидируют Балашовский (43,7 ц/га), Новобурасский (40,8 ц/га) и Романовский (40,5 ц/га) районы.Сейчас, в основном, убирают озимые культуры, но в ряде хозяйств приступили к уборке яровых, в том числе пшеницы твердых сортов.По предварительным прогнозам, в этом году планируется собрать от 4,5 до 5 млн тонн зерна.«Наша область – один из самых сильных аграрных регионов в России. Во многом – благодаря настоящим профессионалам, которые трудятся сейчас на полях. Спасибо саратовским аграриям за полученный результат, за труд и самоотдачу», - отметил Роман Бусаргин.