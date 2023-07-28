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Саратовская область презентовала свой потенциал на форуме Россия - Африка

Новости


В Санкт-Петербурге проходит Второй саммит, экономический и гуманитарный форум Россия – Африка. Делегатами из Саратовской области стали профильные министры, ученые и бизнесмены во главе с губернатором Романом Бусаргиным.
Саратовская область презентовала свой потенциал на форуме Россия - Африка


На пленарной сессии форума «Партнерство ради продовольственного суверенитета» Губернатор Роман Бусаргин выступил с докладом о сельском хозяйстве, подробно остановившись на взаимодействии с иностранными партнерами в этой сфере.

«Крупнейшие саратовские экспортеры готовы расширять рынки сбыта и поставлять в страны Африки нашу продукцию. Мы заинтересованы в том, чтобы укреплять взаимовыгодное сотрудничество. Сейчас успешно развиваются торгово-экономические связи, в частности, с Египтом, ЮАР, Эфиопией, Ливией, Танзанией. Мы заинтересованы в увеличении числа стран-партнеров, готовы делиться опытом с вашими специалистами и представителями бизнеса», - отметил Губернатор.

Министр инвестиционной политики Александр Марченко поделился планами делегации на форуме.

«В эти дни на стенде «Саратовская область – регион уверенного роста» работают представители областных компаний, консультанты институтов поддержки бизнеса, представлены презентационные печатные и видеоматериалы, проводятся встречи и B2B переговоры с заинтересованными представителями стран Африки. Также представлены проекты новых региональных точек роста - индустриального парка и технопарка высоких технологий. Завтра состоится презентация научного потенциала Саратовской области. Представители СГАУ имени Н.И. Вавилова, СГТУ имени Гагарина Ю.А., СГМУ им. В. И. Разумовского расскажут об образовательных программах региона», - поделился он.

Кроме того, региональные компании представят фасовочное и упаковочное оборудование, материалы для полной комплектации инженерных сетей, изделия пищевой промышленности, косметическую продукцию и расскажут о своей деятельности.

Также в дни форума пройдут деловые встречи и переговоры региональных и иностранных компаний с целью установления деловых контактов, обмена опытом.