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Здание ДК "Тантал" будет служить искусству и культуре

Новости
Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова проинформировала о приобретении бывшего ДК "Тантал" в собственность области
Здание ДК "Тантал" будет служить искусству и культуре


"Дом культуры «Тантал» будет служить искусству и культуре! В этом здании продолжит работу Саратовский академический театр оперы и балета. Инициатива Губернатора Романа Бусаргина - выкупить у частных лиц здание ДК и сохранить его  для развития культуры Саратовской области - вызвала  позитивный общественный резонанс и искреннюю поддержку жителей нашего региона. Неоднократно отмечалось, что таких примеров, когда регион именно приобретал здания для социальных нужд, немного.

Решение принято - средства областного бюджета будут направлены на приобретение  здания. В ближайшее время начнется  документальное оформление покупки.

В культурной среде это здание выделялось техническими  возможностями: была вращающаяся сцена подобно театральным. Большой вклад в организацию и строительство ДК внес его первый художественный руководитель Янковский Николай Иванович, старший брат народного артиста России Олега Янковского. Поэтому особенно важно продолжать развивать на этих подмостках театральное искусство!

Приобретение в областную собственность здания Дома культуры «Тантал» позволит направить денежные средства, которые театр оперы и балета ежемесячно платил за аренду, на эффективное развитие – модернизацию, техническое оснащение, обновление костюмов и музыкальных инструментов. Это колоссальная поддержка для театральной труппы. Успешно работающий даже в таких условиях театр остро  нуждается в новой сцене, новых репетиционных, других помещениях – для расширения репертуара, охвата большего числа зрителей.

Здание ДК «Тантал» сегодня сохранено для театра и в будущем послужит на благо региональной культуры".