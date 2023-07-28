28 июля 2023 ПЯТНИЦА
Новости
15:00 | 28 июля
Саратовская область собрала первый миллион тонн зерна урожая-2023
14:03 | 28 июля
Саратовская область презентовала свой потенциал на форуме Россия - Африка
13:02 | 28 июля
Здание ДК "Тантал" будет служить искусству и культуре
12:01 | 28 июля
Саратовцы угощают участников «iВолги» напитком с лимонами из саратовского лимонария
11:02 | 28 июля
Детский оздоровительный лагерь «Молодежный» принял «Эстафету памяти»
10:00 | 28 июля
В День памяти детей – жертв войны в Донбассе саратовские дети и подростки делали «Кораблики памяти»
09:00 | 28 июля
Воду двух родников проверят на качество
08:30 | 28 июля
Губернатор области выступил на панельной сессии «Россия и Африка: партнерство ради продовольственного сувеенитета».
16:03 | 27 июля
Акция «Электричка здоровья» прошла в пригородном поезде сообщением Анисовка – Тарханы
15:01 | 27 июля
Общественники учат саратовцев плести маскировочные сети
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Детский оздоровительный лагерь «Молодежный» принял «Эстафету памяти»

Новости

В лагере «Молодежный» в рамках программы патриотического воспитания детей и молодежи состоялось спортивное мероприятие, которое сотрудники регионального управления МЧС посвятили Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Детский оздоровительный лагерь «Молодежный» принял «Эстафету памяти»



Три команды участников на время и «качество» проходили несколько этапов испытаний: прыжки в длину, армреслинг, надевание боевой одежды пожарных, перетягивание каната.

Соревнования начались с торжественной линейки, на которой были представлены творческие номера коллективов лагеря и сотрудников МЧС. Участников соревнований «Эстафета памяти» активно поддерживали болельщики - воспитанники лагеря.

После состязаний ребята познакомились с техникой и оборудованием пожарных. Огнеборцы продемонстрировали боевое развертывание с подачей воды, показали, как работать с огнетушителем и оказывать первую помощь при утоплении. Спасатели-кинологи познакомили ребят со своими подопечными.