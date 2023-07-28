Детский оздоровительный лагерь «Молодежный» принял «Эстафету памяти»

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Три команды участников на время и «качество» проходили несколько этапов испытаний: прыжки в длину, армреслинг, надевание боевой одежды пожарных, перетягивание каната.Соревнования начались с торжественной линейки, на которой были представлены творческие номера коллективов лагеря и сотрудников МЧС. Участников соревнований «Эстафета памяти» активно поддерживали болельщики - воспитанники лагеря.После состязаний ребята познакомились с техникой и оборудованием пожарных. Огнеборцы продемонстрировали боевое развертывание с подачей воды, показали, как работать с огнетушителем и оказывать первую помощь при утоплении. Спасатели-кинологи познакомили ребят со своими подопечными.