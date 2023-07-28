В День памяти детей – жертв войны в Донбассе саратовские дети и подростки делали «Кораблики памяти»

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В кинозале социально-оздоровительного центра «Волжские зори» для детей был организован час памяти. Специалист по реабилитационной работе рассказала о том, какая трагедия произошла на территории Донбасса, сколько детей было ранено и погибло с 2014 года, что принесла военная агрессия мирным жителям Донецкой и Луганской Народных Республик.В ходе мероприятия дети, отдыхающие в центре, сделали символические бумажные кораблики – «Кораблики памяти», а также почтили память погибших ребят минутой молчания.Говорили о безвинно погибших детях Донбасса и в областном реабилитационном центре. Участники узнали, что именно в день 27 июля вооруженные формирования Украины обстреляли улицы Горловки из установок «Град». В то «Донецкое кровавое воскресенье» погибло 22 мирных жителя, из них четверо - дети.Сотрудники Саратовского комплекс-интерната профессионального обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья провели для студентов беседу о Дне памяти и о страшных событиях на территории Донбасса. Ребята говорили о том, как важны мир, а также поддержка не только своих близких, но и тех, кто далеко, но кому страшно и тяжело переживать военные действия.В фойе Энгельсского центра «Семья» сегодня для посетителей транслировались видеосюжеты - кадры произошедшего в Донбассе в 2014 году. Также можно было ознакомиться с информационным стендом «Ангелы Донбасса». На занятиях ребята, посещающие центр, делали бумажные кораблики и голубей.