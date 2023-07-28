Воду двух родников проверят на качество
Сегодня из двух благоустроенных родников, расположенных на Кумысной поляне в Саратове – «Солдатского» и «Кленового», отобрали пробы воды для анализа в специализированной лаборатории. Родник «Солдатский» расположен вблизи жилых домов по улице Шелковичная. «Кленовый» - в лесной чаще парка отдыха «Ударник». О необходимости проверить источники говорил министр природных ресурсов и экологии Константин Доронин на их открытии после благоустройства.
В частности, профильный министр уточнил, «что нужно сделать анализ качества воды из благоустроенных в этом году и востребованных у населения родников на территории памятника природы Кумысная поляна в Саратове».
Воду проверят по таким показателям как жесткость общая, нитраты, хлориды, сульфаты, железо и мутность. Данные показатели воды после ее изучения разместят на информационном щите у каждого из родников, а также на сайте министерства в разделе «Информация».
«В любом случае вода из всех родников требует обязательного кипячения. Она ведь относится к поверхностным водам», - напомнил саратовцам министр.
В частности, профильный министр уточнил, «что нужно сделать анализ качества воды из благоустроенных в этом году и востребованных у населения родников на территории памятника природы Кумысная поляна в Саратове».
Воду проверят по таким показателям как жесткость общая, нитраты, хлориды, сульфаты, железо и мутность. Данные показатели воды после ее изучения разместят на информационном щите у каждого из родников, а также на сайте министерства в разделе «Информация».
«В любом случае вода из всех родников требует обязательного кипячения. Она ведь относится к поверхностным водам», - напомнил саратовцам министр.