Воду двух родников проверят на качество

просмотров: 98

В частности, профильный министр уточнил, «что нужно сделать анализ качества воды из благоустроенных в этом году и востребованных у населения родников на территории памятника природы Кумысная поляна в Саратове».Воду проверят по таким показателям как жесткость общая, нитраты, хлориды, сульфаты, железо и мутность. Данные показатели воды после ее изучения разместят на информационном щите у каждого из родников, а также на сайте министерства в разделе «Информация».«В любом случае вода из всех родников требует обязательного кипячения. Она ведь относится к поверхностным водам», - напомнил саратовцам министр.