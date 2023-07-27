С начала года 2300 саратовцев заключили контракт на военную службу

просмотров: 75

Граждане активно обращаются в пункты отбора, а также в районные военные комиссариаты.«В июле уже отправлено в войска более 500 человек, а с начала года на контрактную службу поступило более 2300 человек. Граждане обращаются в пункт отбора по рекомендациям друзей, товарищей. Родственники активно поддерживают их решение, потому что знают, они будут защищены государством. Ведь для них специально введены меры поддержки, в том числе и региональные», — отметил Дмитрий Дудаков.Узнать подробности о контрактной службе можно:• на «горячей линии» 117• в пунктах отбора (по месту жительства)• в областном пункте отбора по контракту по адресу: г. Саратов, ул. Буровая, 36, телефон: 8 (8452) 38-19-20• на сайте службапоконтракту.рф• через сервис «Поступление на военную службу по контракту или добровольцем» на портале «Госуслуги».