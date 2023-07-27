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С начала года 2300 саратовцев заключили контракт на военную службу

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Как отмечает заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту города Саратов Дмитрий Дудаков, в регионе растет число желающих поступить на военную службу по контракту.


Граждане активно обращаются в пункты отбора, а также в районные военные комиссариаты.

«В июле уже отправлено в войска более 500 человек, а с начала года на контрактную службу поступило более 2300 человек. Граждане обращаются в пункт отбора по рекомендациям друзей, товарищей. Родственники активно поддерживают их решение, потому что знают, они будут защищены государством. Ведь для них специально введены меры поддержки, в том числе и региональные», — отметил Дмитрий Дудаков.

Узнать подробности о контрактной службе можно:
• на «горячей линии» 117
• в пунктах отбора (по месту жительства)
• в областном пункте отбора по контракту по адресу: г. Саратов, ул. Буровая, 36, телефон: 8 (8452) 38-19-20
• на сайте службапоконтракту.рф
• через сервис «Поступление на военную службу по контракту или добровольцем» на портале «Госуслуги».