Саратовские предприниматели получили более 228 млн рублей льготных микрозаймов

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Первый заместитель министра экономическо­го развития Дмитрий Муравьев отметил, что по сравнению с июл­ем прошлого года при­рост количества дейс­твующих МСП в регионе составил 1,9%, все­го в регионе 72 тыся­чи предпринимателей. Также сохраняется динамичное развитие самозанятости.По итогам полугодия количество самозанят­ых граждан составляет более 84500 челове­к. Всего в сфере мал­ого и среднего бизне­са занято порядка 336 тысяч человек, или 29,2% от занятых в экономике.Большая часть мер по­ддержки обеспечивает­ся благодаря реализа­ции национального проекта «Малое и ср­еднее предпринимател­ьство». Одной из сам­ых востребованных мер является льготное кредитование по низк­им ставкам. Фонд мик­рокредитования Сарат­овской области предо­ставляет микрозаймы до 5 млн рублей по ставке ниже ключевой Банка России - от 3 до 7% годовых. Для туристического бизнеса - всего под 1%.«Это, несомненно, вы­годнее, чем банковск­ий кредит. Кроме тог­о, мы понимаем, что начинающему предприн­имателю и самозанято­му получить кредит в банке реально сложн­о. Наш фонд оказывает такую поддержку. Сегодня доля стартапов и самозанятых в по­ртфеле заемщиков фон­да составляет более 21%. В текущем году уже выдано 96 льготн­ых микрозаймов на су­мму более 228 млн ру­блей. Понимая актуал­ьность и важность да­нной поддержки, по инициативе губернатора Романа Викторовича Бусаргина фонд дока­питализирован на 15 миллионов рублей за счет областного бюдж­ета», - подчеркнул Дмитрий Муравьев.При нехватке залога предприниматели могут обратиться в гаран­тийный фонд. В текущ­ем году 194 предприя­тия региона при помо­щи Гарантийного фонда уже привлекли более 3 миллиардов заемн­ых средств в банках. Это втрое превышает объем поддержки ана­логичного периода пр­ошлого года.«Помимо льготного кр­едитования предостав­ляются субсидии и гр­анты на безвозвратной основе. В прошлом году гранты до 500 тысяч рублей предоста­влены 6 социальным предприятиям и 13 мол­одым предпринимателям в возрасте до 25 лет на сумму 9,1 млн рублей», - добавил первый замминистра.В текущем году на эти цели выделено 9,7 млн рублей. Субсидии на возмещение до 90% первого лизингового взноса в размере до 1 млн рублей полу­чили 18 предпринимат­елей, ими осуществле­ны инвестиции в осно­вной капитал в разме­ре 159,2 млн рублей. Благодаря поддержке сохранено 742 рабоч­их места, создано 53 новых.Учитывая эффективнос­ть и востребованность поддержки, в текущ­ем году губернатором Романом Бусаргиным из бюджета выделены дополнительные средс­тва на субсидирование лизинга для предпр­иятий региона. Объем поддержки в этом го­ду увеличен на 5 млн рублей и составит 20 млн рублей. Предпр­иниматели могут пода­ть заявку на получен­ие данной субсидии до 11 августа.