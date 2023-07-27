Саратовские предприниматели получили более 228 млн рублей льготных микрозаймов
Главной темой заседания в Саратове совета по развитию малого и среднего предпринимательства стали меры господдержки малого и среднего бизнеса.
Первый заместитель министра экономического развития Дмитрий Муравьев отметил, что по сравнению с июлем прошлого года прирост количества действующих МСП в регионе составил 1,9%, всего в регионе 72 тысячи предпринимателей. Также сохраняется динамичное развитие самозанятости.
По итогам полугодия количество самозанятых граждан составляет более 84500 человек. Всего в сфере малого и среднего бизнеса занято порядка 336 тысяч человек, или 29,2% от занятых в экономике.
Большая часть мер поддержки обеспечивается благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Одной из самых востребованных мер является льготное кредитование по низким ставкам. Фонд микрокредитования Саратовской области предоставляет микрозаймы до 5 млн рублей по ставке ниже ключевой Банка России - от 3 до 7% годовых. Для туристического бизнеса - всего под 1%.
«Это, несомненно, выгоднее, чем банковский кредит. Кроме того, мы понимаем, что начинающему предпринимателю и самозанятому получить кредит в банке реально сложно. Наш фонд оказывает такую поддержку. Сегодня доля стартапов и самозанятых в портфеле заемщиков фонда составляет более 21%. В текущем году уже выдано 96 льготных микрозаймов на сумму более 228 млн рублей. Понимая актуальность и важность данной поддержки, по инициативе губернатора Романа Викторовича Бусаргина фонд докапитализирован на 15 миллионов рублей за счет областного бюджета», - подчеркнул Дмитрий Муравьев.
При нехватке залога предприниматели могут обратиться в гарантийный фонд. В текущем году 194 предприятия региона при помощи Гарантийного фонда уже привлекли более 3 миллиардов заемных средств в банках. Это втрое превышает объем поддержки аналогичного периода прошлого года.
«Помимо льготного кредитования предоставляются субсидии и гранты на безвозвратной основе. В прошлом году гранты до 500 тысяч рублей предоставлены 6 социальным предприятиям и 13 молодым предпринимателям в возрасте до 25 лет на сумму 9,1 млн рублей», - добавил первый замминистра.
В текущем году на эти цели выделено 9,7 млн рублей. Субсидии на возмещение до 90% первого лизингового взноса в размере до 1 млн рублей получили 18 предпринимателей, ими осуществлены инвестиции в основной капитал в размере 159,2 млн рублей. Благодаря поддержке сохранено 742 рабочих места, создано 53 новых.
Учитывая эффективность и востребованность поддержки, в текущем году губернатором Романом Бусаргиным из бюджета выделены дополнительные средства на субсидирование лизинга для предприятий региона. Объем поддержки в этом году увеличен на 5 млн рублей и составит 20 млн рублей. Предприниматели могут подать заявку на получение данной субсидии до 11 августа.
Первый заместитель министра экономического развития Дмитрий Муравьев отметил, что по сравнению с июлем прошлого года прирост количества действующих МСП в регионе составил 1,9%, всего в регионе 72 тысячи предпринимателей. Также сохраняется динамичное развитие самозанятости.
По итогам полугодия количество самозанятых граждан составляет более 84500 человек. Всего в сфере малого и среднего бизнеса занято порядка 336 тысяч человек, или 29,2% от занятых в экономике.
Большая часть мер поддержки обеспечивается благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Одной из самых востребованных мер является льготное кредитование по низким ставкам. Фонд микрокредитования Саратовской области предоставляет микрозаймы до 5 млн рублей по ставке ниже ключевой Банка России - от 3 до 7% годовых. Для туристического бизнеса - всего под 1%.
«Это, несомненно, выгоднее, чем банковский кредит. Кроме того, мы понимаем, что начинающему предпринимателю и самозанятому получить кредит в банке реально сложно. Наш фонд оказывает такую поддержку. Сегодня доля стартапов и самозанятых в портфеле заемщиков фонда составляет более 21%. В текущем году уже выдано 96 льготных микрозаймов на сумму более 228 млн рублей. Понимая актуальность и важность данной поддержки, по инициативе губернатора Романа Викторовича Бусаргина фонд докапитализирован на 15 миллионов рублей за счет областного бюджета», - подчеркнул Дмитрий Муравьев.
При нехватке залога предприниматели могут обратиться в гарантийный фонд. В текущем году 194 предприятия региона при помощи Гарантийного фонда уже привлекли более 3 миллиардов заемных средств в банках. Это втрое превышает объем поддержки аналогичного периода прошлого года.
«Помимо льготного кредитования предоставляются субсидии и гранты на безвозвратной основе. В прошлом году гранты до 500 тысяч рублей предоставлены 6 социальным предприятиям и 13 молодым предпринимателям в возрасте до 25 лет на сумму 9,1 млн рублей», - добавил первый замминистра.
В текущем году на эти цели выделено 9,7 млн рублей. Субсидии на возмещение до 90% первого лизингового взноса в размере до 1 млн рублей получили 18 предпринимателей, ими осуществлены инвестиции в основной капитал в размере 159,2 млн рублей. Благодаря поддержке сохранено 742 рабочих места, создано 53 новых.
Учитывая эффективность и востребованность поддержки, в текущем году губернатором Романом Бусаргиным из бюджета выделены дополнительные средства на субсидирование лизинга для предприятий региона. Объем поддержки в этом году увеличен на 5 млн рублей и составит 20 млн рублей. Предприниматели могут подать заявку на получение данной субсидии до 11 августа.