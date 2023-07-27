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Акция «Электричка здоровья» прошла в пригородном поезде сообщением Анисовка – Тарханы

Новости
Акция «Электричка здоровья» прошла в пригородном поезде сообщением Анисовка – Тарханы

Вчера в Саратовской области состоялась профилактическая акция «Электричка здоровья». Её провели представители АО «Саратовская ППК», Саратовского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики при поддержке Министерства здравоохранения области. Главная цель мероприятия – напомнить гражданам о том, как важно следить за состоянием своего здоровья.
Акция началась в пригородном поезде №6475 сообщением Анисовка – Тарханы. В пути следования до станции Тарханы медики измерили всем желающим артериальное давление, уровень холестерина, глюкозы и кислорода в крови. По результатам обследования каждый участник акции получил рекомендации от врача-терапевта.
После прибытия на станцию Тарханы мероприятие продолжилось на «Островке здоровья» в фельдшерско-акушерском пункте села Шевыревка. Все желающие смогли пройти бесконтактную тонометрию с определением внутриглазного давления, а также компьютерную диагностику работы сердца на аппарате «Кардиовизор».