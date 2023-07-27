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Общественники учат саратовцев плести маскировочные сети

Новости
Общественники учат саратовцев плести маскировочные сети


Саратовский Культурный центр «Казахстан» проводит встречи с неравнодушными жителями Саратова по поддержке участников специальной военной операции. Общественные деятели вместе с горожанами плетут маскировочные сети, чтобы доставить их военнослужащим в зону проведения спецоперации. Мероприятия проводятся в рамках благотворительной акции «Своих не бросаем. Наш девиз «ВМЕСТЕ ДО ПОБЕДЫ».

Встречи проходят каждую неделю по вторникам, четвергам, пятницам и субботам с 14.00 до 17.00. Активных жителей ждут по адресу: г. Саратов, пл. Орджоникидзе, 1, Городской дом культуры национального творчества (первый этаж). Как отмечают организаторы, все материалы будут предоставлены бесплатно, от активистов нужно только свободное время.

«Плетение маскировочных сетей - очень трудоемкое занятие. Необходимо около трех часов свободного времени. Главное - чтобы было желание. На первые встречи мы позвали людей, которые имеют опыт плетения маскировочных сетей, это порядка 7-8 человек. Планируем расширять состав групп, призываем всех неравнодушных жителей Саратова присоединяться к акции», - говорит Ульяна Джунельбаева, руководитель Саратовского областного центра казахской культуры «Казахстан».

Готовые маскировочные сети будут переданы волонтерам и вместе с другим гуманитарным грузом доставлены в зону проведения специальной военной операции.