Саратовцев приглашают принять участие во Всероссийской премии «Время молодых»

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Всероссийская премии молодежных достижений «Время молодых» проводится Росмолодежью с целью общественного признания достижений молодых людей и лидеров сферы молодежной политики, поддержки на всероссийском уровне их выдающихся заслуг, выявления и поощрения лучших представителей профессионального сообщества.К участию в конкурсе приглашаются все, кому небезразлична молодёжь. Это могут быть сотрудники исполнительных органов, лидеры молодёжных сообществ, некоммерческих и коммерческих организаций.Подать заявку для участия в премии кандидаты могут по следующим номинациям:номинация «Друг молодых» — для юридических лиц в форме коммерческих организаций, реализующих социально полезную деятельность в сфере молодежной политики в рамках стратегий развития программ корпоративной социальной ответственности;номинация «Место молодых» — для арт-кластеров, молодежных центров и креативных пространств (в том числе в образовательных организациях высшего и профессионального образования Российской Федерации);номинация «Голос молодых» — для молодежных радио, телевидения, печатных изданий, молодых создателей, чей медиа-продукт ориентирован на молодежь, крупных медиакомпаний, известных блогеров и популярных личностей, чья деятельность ориентирована на молодежь.;номинация «Событие года» — для команд, создающих мероприятия, события и проекты на всероссийском уровне;номинация «Друг России» — для лидеров молодежных сообществ российских соотечественников за рубежом в возрасте до 35 лет включительно, объединивших вокруг себя наибольшее число единомышленников и реализовавших социально значимые инициативы, направленные на продвижение объективного образа России за рубежом;номинация «ГосСтарт» — для молодежных советов федеральных органов исполнительной власти, членов региональных и муниципальных команд молодых служащих, способствующих повышению имиджа государственной и муниципальной службы, а также занимающихся сопровождением молодежных проектов.В этом году к шести основным номинациям добавились две специальные:- Молодёжная столица России (приём заявок – до 31 августа);- Конкурс профессионального мастерства (приём заявок – до 15 августа).Единая ссылка для регистрации участников по номинациям: grants.myrosmol.ru/events/5a24ad98-d2d9-403d-86e6-91e07152abd0Подробности на сайте время-молодых.рф.#росмолодёжь