Более 200 семей воспользовались помощью «Мобильной социальной бригады»

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Покровская епархия Русской Православной Церкви завершила проект «Мобильная социальная бригада», который реализовывался при поддержке Фонда президентских грантов, и был нацелен на оказание помощи семьям, проживающим в сельской местности и находящимся в трудной жизненной ситуации.За время реализации проекта поддержку от психологов, юристов и специалистов по работе с семьей получили 217 семей с детьми. Всего охвачено 17 населенных пунктов, удаленных от областного центра. Мобильная бригада от Покровской епархии принимала малоимущие семьи в населенных пунктах Энгельсского, Ровенского, Ершовского , Марксовского, Федоровского, Озинского и Питерского районов.Во время визита мобильной бригады семьям предоставлялась и гуманитарная помощь. Семьи получили детские подгузники и средства гигиены, продукты питания и одежду.Проект позволил расширить географию социального служения Центра гуманитарной помощи «Милосердие» при Покровской епархии Русской Православной Церкви г. Энгельса, деятельность которого ориентирована на оказание срочной социальной помощи семьям и беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации и проживающих в сельской местности и малых городах области.