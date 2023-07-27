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Более 200 семей воспользовались помощью «Мобильной социальной бригады»

Новости
Более 200 семей воспользовались помощью «Мобильной социальной бригады»


Покровская епархия Русской Православной Церкви завершила проект «Мобильная социальная бригада», который реализовывался при поддержке Фонда президентских грантов, и был нацелен на оказание помощи семьям, проживающим в сельской местности и находящимся в трудной жизненной ситуации.

За время реализации проекта поддержку от психологов, юристов и специалистов по работе с семьей получили 217 семей с детьми. Всего охвачено 17 населенных пунктов, удаленных от областного центра. Мобильная бригада от Покровской епархии принимала малоимущие семьи в населенных пунктах Энгельсского, Ровенского, Ершовского , Марксовского, Федоровского, Озинского и Питерского районов.

Во время визита мобильной бригады семьям предоставлялась и гуманитарная помощь. Семьи получили детские подгузники и средства гигиены, продукты питания и одежду.

Проект позволил расширить географию социального служения Центра гуманитарной помощи «Милосердие» при Покровской епархии Русской Православной Церкви г. Энгельса, деятельность которого ориентирована на оказание срочной социальной помощи семьям и беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации и проживающих в сельской местности и малых городах области.