Команда Саратовской области выступила организатором смены «Креативная мастерская» на молодежном форуме «iВолга»
Первая половина «iВолги» пролетела незаметно. Команда наших земляков выступила на форуме организатором смены «Креативная мастерская». Смена собрала более 200 творческих ребят из 25 регионов нашей страны.
Участники смены познакомились с лучшими экспертами в сфере культуры, творчества и организации мероприятий. Ребятам довелось пообщаться с заместителем руководителя федерального агентства по делам молодежи Денисом Ашировым, организатором крупнейших массовых мероприятий России Евой Самсоновой, финалистом 9 сезона проекта «Голос» Василием Пасечником, режиссером и креативным продюсером постановочных шоу, телевизионных программ и шоу-концертов, обладателем национальной премии «Событие года» в номинации «Лучший шоу-концерт 2021 года» Никитой Садовниковым и др.
«Я целенаправленно приехала на «iВолгу» получить новые знания и знакомства, - призналась студентка СГТУ имени Гагарина Ю.А. Каролина Потапова. - Но что здесь так полезно и идет в интенсивном режиме, совсем не ожидала. «Креативная мастерская» - однозначно самая лучшая смена. Количество информации и спикеров просто будоражит сознание! Так помимо образовательного блока, на площадке «iВолги» проходит множество мастер-классов и досуговых мероприятий. Я очень довольна».