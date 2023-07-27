Команда Саратовской области выступила организатором смены «Креативная мастерская» на молодежном форуме «iВолга»

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Первая половина «iВолги» пролетела незаметно. Команда наших земляков выступила на форуме организатором смены «Креативная мастерская». Смена собрала более 200 творческих ребят из 25 регионов нашей страны.Участники смены познакомились с лучшими экспертами в сфере культуры, творчества и организации мероприятий. Ребятам довелось пообщаться с заместителем руководителя федерального агентства по делам молодежи Денисом Ашировым, организатором крупнейших массовых мероприятий России Евой Самсоновой, финалистом 9 сезона проекта «Голос» Василием Пасечником, режиссером и креативным продюсером постановочных шоу, телевизионных программ и шоу-концертов, обладателем национальной премии «Событие года» в номинации «Лучший шоу-концерт 2021 года» Никитой Садовниковым и др.«Я целенаправленно приехала на «iВолгу» получить новые знания и знакомства, - призналась студентка СГТУ имени Гагарина Ю.А. Каролина Потапова. - Но что здесь так полезно и идет в интенсивном режиме, совсем не ожидала. «Креативная мастерская» - однозначно самая лучшая смена. Количество информации и спикеров просто будоражит сознание! Так помимо образовательного блока, на площадке «iВолги» проходит множество мастер-классов и досуговых мероприятий. Я очень довольна».