В Саратовской области этим летом закончат расчистку реки Жидкая Солянка

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Работы стартовали в 2021 году на территории села Комсомольское Краснокутского района. Срок реализации мероприятия запланирован на период с 2021 по 2023 годы. Общая протяженность участка расчистки составит 4,85 км. Объем выемки донных отложений около 187 тыс. м. куб.«В начале июня текущего года досрочно состоялась приемка пятого этапа работ на объекте. Оплата по этапу произведена. Кассовое исполнение составило 4,2 млн рублей. Изначально срок окончания контракта намечен на 31 декабря текущего года, однако работы идут с опережением, их завершат до конца этого лета. Работы проводятся с целью увеличения емкости водохранилища, улучшения экологического состояния водного объекта. Вода используется жителями не только для хозяйственных нужд, например, полив огородов и другое, но и, что очень важно, является единственным источником питьевого водоснабжения населения, так как подземные воды не пригодны для питья из-за их сильной засоленности», - уточнил министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин.В этом году начаты работы по расчистке русла реки Хопер в черте города Балашова. Расчистку данного водного объекта инициировал Губернатор области Роман Бусаргин.Проектно-сметная документация по расчистке русла Хопра разработана в прошлом году, а в этом году подрядчик приступил к выполнению работ на объекте согласно контракту. Протяженность расчистки составит 6,1 км. Объем выемки донных отложений 170 тыс. м. куб. Общая стоимость затрат достигает 128 млн рублей.«В настоящее время подготовлена площадка для складирования грунта, ведется прокладка пульпопровода, проводится закупка геотуб и других расходных материалов», - перечислил начатые работы министр Константин Доронин.