В Саратовской области отремонтируют в два раза больше детских садов.

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"В прошлом году стартовала региональная программа по ремонту детских садов. Ежегодно средства на проведение различных работ получают 100 дошкольных учреждений. В первую очередь восстанавливаются кровля, фасады, идет замена коммуникаций, укрепляются фундаменты и конструктивные элементы. Это необходимо, чтобы предотвратить разрушение зданий и превращение их в аварийные объекты.О состоянии детских садов говорили на встрече с Президентом Владимиром Путиным. Глава государства справедливо отметил, что в области остается много дошкольных учреждений, которые необходимо приводить в порядок.Приняли решение удвоить финансирование профильной программы, что позволит за год провести вышеуказанные ремонтные работы в 200 детских садах, а не в 100, как планировалось изначально. Дополнительные средства районы получат в сентябре.Задача глав районов сейчас - максимально оперативно определить список учреждений и перечень работ, которые необходимо там провести. Также требуется заранее продумать, куда распределят детей на время ремонта, и обсудить этот вопрос с родителями, - сообщил губернатор области Роман Бусаргин.