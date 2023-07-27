27 июля 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
14:03 | 27 июля
Саратовцев приглашают принять участие во Всероссийской премии «Время молодых»
13:02 | 27 июля
Более 200 семей воспользовались помощью «Мобильной социальной бригады»
12:47 | 27 июля
СГМУ дополнительно обучит 100 студентов для работы на селе
12:44 | 27 июля
Unisaw Group подводит итоги 30-летней деятельности
12:00 | 27 июля
В Саратовской области этим летом закончат расчистку реки Жидкая Солянка
11:30 | 27 июля
С начала года 2300 саратовцев заключили контракт на военную службу
11:25 | 27 июля
Саратовские предприниматели получили более 228 млн рублей льготных микрозаймов
11:04 | 27 июля
Команда Саратовской области выступила организатором смены «Креативная мастерская» на молодежном форуме «iВолга»
10:00 | 27 июля
В Саратовской области отремонтируют в два раза больше детских садов
09:00 | 27 июля
Онлайн-продажи билетов на поезда дальнего следования выросли на четверть в I полугодии
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратовской области отремонтируют в два раза больше детских садов

Новости
Об этом в своем телеграм- канале сообщил губернатор области Роман Бусаргин
В Саратовской области отремонтируют в два раза больше детских садов.


"В прошлом году стартовала региональная программа по ремонту детских садов. Ежегодно средства на проведение различных работ получают 100 дошкольных учреждений. В первую очередь восстанавливаются кровля, фасады, идет замена коммуникаций, укрепляются фундаменты и конструктивные элементы. Это необходимо, чтобы предотвратить разрушение зданий и превращение их в аварийные объекты.

О состоянии детских садов говорили на встрече с Президентом Владимиром Путиным. Глава государства справедливо отметил, что в области остается много дошкольных учреждений, которые необходимо приводить в порядок.

Приняли решение удвоить финансирование профильной программы, что позволит за год провести вышеуказанные ремонтные работы в 200 детских садах, а не в 100, как планировалось изначально. Дополнительные средства районы получат в сентябре.

Задача глав районов сейчас - максимально оперативно определить список учреждений и перечень работ, которые необходимо там провести. Также требуется заранее продумать, куда распределят детей на время ремонта, и обсудить этот вопрос с родителями, - сообщил губернатор области Роман Бусаргин.