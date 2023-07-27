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Онлайн-продажи билетов на поезда дальнего следования выросли на четверть в I полугодии

Новости

В январе-июне 2023 года на поезда дальнего следования, отправлявшиеся с вокзалов и станций Приволжской железной дороги, было оформлено более 952 тыс. электронных билетов через Интернет.

Это на 23,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Доля онлайн-продаж составила почти 70% от общего количества реализованных в этот период билетов.
Большая часть электронных билетов – 73,2% от общего количества – оформлена через официальный сайт ОАО «РЖД». Услугой электронной регистрации на поезд воспользовались 852 тыс. пассажиров.

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Российские железные дороги предоставляют различные способы дистанционного оформления билетов. Так, проездные документы можно оформить на официальном сайте ОАО «РЖД». Также для удобства пассажиров в электронном формате можно оплатить перевозку дополнительной ручной клади, багажа и домашних питомцев, услугу дополнительного питания.
Пользователям смартфонов на базе операционной системы Android или iOS доступно официальное мобильное приложение «РЖД Пассажирам». С его помощью можно приобрести без комиссии билеты на поезда дальнего следования и пригородного сообщения, оформить перевозку багажа и домашних животных, проверить информацию о ранее приобретенных билетах, узнать расписание поездов, авторизоваться в программе лояльности.
Подробную информацию о правилах оформления электронных билетов можно получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».