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В День Крещения Руси саратовцы смогут увидеть премьеру фильма «Родина нашей Родины»

Новости


28 июля 2023г., в День Крещения Руси при поддержке Патриаршего совета по культуре состоится всероссийская премьера нового фильма о Херсонесе Таврическом «Родина нашей Родины», которая пройдет сразу в нескольких форматах. Участниками праздничного показа-акции станут площадка обновленного музея-заповедника «Херсонес Таврический», практически все телеканалы Республики Крым и города Севастополя, а также исторические парки «Россия – Моя история» по всей стране. Суммарная аудитория премьеры предположительно составит более пяти миллионов зрителей.
В День Крещения Руси саратовцы смогут увидеть премьеру фильма «Родина нашей Родины»


Это первая картина о древнем городе, соединившая на таком уровне многовековую историю с 3D-реконструкцией древней архитектуры и быта, актерской игрой, анимацию с экспертизой российских ученых мирового уровня. Так, благодаря уникальной работе российских документалистов стало возможным увидеть собственными глазами трагедию и возрождение обители минувших веков. Использование самых последних научных и компьютерных достижений, а также работа продюсерской группы делают фильм о Херсонесе новым шагом в документально-историческом кино. Уникальность фильма в том, что в нем использованы съемки новейших археологических находок, которые были обнаружены археологами в рамках раскопок (не имеющих аналогов в мире по масштабу), финансируемых Фондом «Моя история». Найденные ценности еще не скоро окажутся в экспозиционных фондах после научной и инвентарной обработки и реставраций, но именно благодаря фильму увидеть первыми сокровища корсунской земли смогут миллионы зрителей по всей стране.

Цифровая премьера фильма, которую смогут увидеть и саратовцы, состоится 28 июля 2023г. в официальном сообществе Фонда «Моя история» - https://vk.com/myhistorywalk

В подготовке проекта участвовали десятки экспертов: историки, поисковики, реконструкторы, писатели, костюмеры, композиторы и музыканты. Тысячи документальных свидетельств и научных разработок вошли в основу материалов проекта.

«Фильм «Родина нашей Родины» создан по благословению Митрополита Тихона (Шевкунова) в рамках исполнения поручения Президента РФ о популяризации Херсонеса Таврического как исторического, культурного и духовного истока российского государства. Уверен, он займет особое место в медиатеке наших проектов, посвященных Херсонесу Таврическому, а художественные изделия, обнаруженные в ходе раскопок, станут памятниками культуры мирового значения, которые войдут в золотую кладовую будущего историко-археологического парка «Херсонес Таврический», – сообщил директор Фонда «Моя история» Иван Есин.

Справочно: В 2015 году Президент России Владимир Путин поручил организовать Духовно-просветительский центр вблизи древнего Херсонеса. В 2019 году Председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Тихон (Шевкунов) предложил создать рабочую группу по строительству историко-археологического парка «Херсонес Таврический», предложив его концепцию. Создание парка было возложено на «Фонд поддержки гуманитарных наук «Моя история». Строительством занялись специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России.

Президент распорядился освободить под строительство землю, занимаемую на тот момент российскими военными. Минобороны РФ передало земли, после чего на территории в 86,5 тыс. м² были предприняты масштабные археологические работы, в ходе которых обнаружено около 3,5 млн. уникальных находок. Большинство артефактов будут выставлены в музейных пространствах нового Историко-археологического парка «Херсонес Таврический».
В 2023 году были сданы два первых объекта – Детский художественно-эстетический центр и школа «Корсунь», построенные за рекордные 363 дня.