Движение Первых провели квест игру для детей из Донецкой и Луганской народных республик

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Ребята из Донецкой и Луганской народных республик и Саратовской области объединились в квесте «Будь в Движении». Команды передвигались по огромному полю, как в обычной настольной игре, а при броске кубика - бежали на одну из 12 станций, символизирующих направления Движения. Зарабатывая баллы на станциях, команда получала очки, которые можно было потратить на бросок кубика. Все участники квеста получили мерч Первых, в котором позже с удовольствием фотографировались.На главной площадке лагеря, после подвижной игры, отдыхающие приняли участие во Всероссийском проекте «Классная встреча». Они пообщались с активисткой Движения Первых Саратовской области, победительницей конкурса «Большая перемена» Натальей Авдеевой. Наталья рассказала ребятам, как узнала о Движении и как стала его активным участникам, и о том, что помогло ей одержать победу в конкурсе и куда она потратила выигранные деньги.Конкурс «Большая перемена» позволяет его участникам выиграть финансовые средства, которые они могут потратить на любые нужды. Одним из условий конкурса является решение кейса на социально важную тему. Наталья Авдеева провела для ребят игру в формате кейсов, в которой они разобрали разные ситуации и достойно справились с задачами.В 9 детских оздоровительных лагерях проходят профильные смены «Время Первых». Участники этих смен привозят с собой свои любимые книги, чтобы передать их детям из новых территорий прямо к началу нового учебного года. Именно эти книги Движение Первых передало отдыхающим в детском лагере «Жемчужинка». Ребята поблагодарили всех, кто не только передал им лучший подарок для любого человека, но и оставил памятные слова на специальной закладке для книги.Региональное отделение «Движение Первых» вместе со всей Саратовской области поддерживает Луганскую и Донецкую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области и никогда не остается в стороне. Ведь быть Первым - значит помогать.#ДвижениеПервых#Первые64#Первые