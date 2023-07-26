Каждый участник «Территории смыслов» может подать заявку на получение гранта

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Он реализуется на платформе Росмолодёжь.События. Каждый из участников форума может стать участником грантового конкурса, подав заявку на сайте Росмолодежи, представив проект, направленный на решения самых разных задач. Это развитие и поддержка добровольчества, сохранение исторической памяти, популяризация спорта и ЗОЖ, развитие культурно-образовательной среды, организация занятости молодёжи, экологическое просвещение, работа с людьми с ОВЗ, развитие молодёжного туризма и другие. В 2023 году размер грантовой поддержки молодежных проектов составит 21 млн рублей.Руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева сообщила, что за последние два года из 700 заявок, поданных участниками форума «Территория смыслов», гранты получили 120 проектов. За каждым таким проектом, воплощенным в жизнь, отметила Ксения, стоит история человека и его идея или доброе дело, которые улучшили жизнь многих россиян.Десятки тысяч молодых людей получили возможности для развития своих собственных проектов за 5 лет работы платформы «Россия – страна возможностей», заявил Алексей Агафонов, первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей». Он подчеркнул, что ежегодно система грантовых поощрений развивается, расширяется спектр возможностей для участников, вводятся новые номинации, актуальные для молодежи.