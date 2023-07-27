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Более 800 встреч провела служба занятости Саратовской области с работодателями региона

Новости

В Саратовской области продолжается поэтапная модернизация службы занятости населения благодаря национальному проекту «Демография». Важным инструментом является взаимодействие с работодателями в формате открытого диалога. Центр занятости населения Саратовской области с начала года провел уже более 800 подобных встреч и круглых столов.
Более 800 встреч провела служба занятости Саратовской области с работодателями региона


На площадке регионального центра занятости прошла встреча «Клуба работодателей». Представителям ведущих предприятий и организаций Волжского и Фрунзенского районов Саратова рассказали о мерах поддержки и субсидирования работодателей, действующих в регионе.
Эксперты центра дали консультации по программам, направленным на трудоустройство и переобучение граждан, обсудили с участникам наиболее востребованные вакансии в регионе и обеспечение кадрами предприятий.
«Наша совместная цель – объединить усилия в вопросе трудоустройства жителей области, в том числе выпускников, обеспечить активное участие наших предприятий, в том числе оборонно-промышленного комплекса, в госпрограммах поддержки рынка труда. Результат проводимой работы есть. С начала года трудоустроили более 14 тысяч человек, на бесплатное профессиональное обучение по нацпроекту направили более 1,5 тысячи жителей региона», - отметил исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты области Денис Давыдов.
«Такой формат работы помогает оперативно обсуждать и решать вопросы текущего взаимодействия. Нам требуются технические специалисты, есть вакансии для выпускников без опыта работы, практикуем наставничество и стажировки. Консультанты центра занятости помогают нам подобрать квалифицированные кадры для предприятия», - поделилась по итогам встречи начальник отдела кадров кадровой Саратовского агрегатного завода Людмила Чванова.
На сегодняшний день на портале «Работа России» доступно более 21 тысячи актуальных вакансий от прямых работодателей, с которыми можно ознакомиться на сайте: trudvsem.ru.