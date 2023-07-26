Балашовская «Зоренька» покорила Китай
20 июля в Урумчи (Северо-Западный Китай) прошла церемония открытия 6-го международного фестиваля народного танца. В этом году для участия в фестивале были приглашены более тысячи деятелей искусств из 11 стран Азии, Европы и Африки, в том числе России, Казахстана и Беларуси.
В рамках 6-го Китайского Синдзяньского Международного фестиваля национального танца состоялись сольные концерты заслуженного коллектива народного творчества, ансамбля песни и танца «Зоренька».
«К нашим землякам на сцену поднялся заместитель губернатора СУАР, чтобы лично выразить свою благодарность руководителям и участникам ансамбля, - рассказала министр культуры области Наталия Щелканова. - Теперь мы смело можем сказать, что «Зоренька» покорила Китай! Творчество и талант артистов понятны на любых языках мира. Русский танец и народная песня никого не оставили равнодушными».