Балашовская «Зоренька» покорила Китай

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В рамках 6-го Китайского Синдзяньского Международного фестиваля национального танца состоялись сольные концерты заслуженного коллектива народного творчества, ансамбля песни и танца «Зоренька».«К нашим землякам на сцену поднялся заместитель губернатора СУАР, чтобы лично выразить свою благодарность руководителям и участникам ансамбля, - рассказала министр культуры области Наталия Щелканова. - Теперь мы смело можем сказать, что «Зоренька» покорила Китай! Творчество и талант артистов понятны на любых языках мира. Русский танец и народная песня никого не оставили равнодушными».