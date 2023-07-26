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Дом мещанина Лебедева стал объектом муниципального значения

Новости
Дом мещанина Лебедева стал объектом муниципального значения

Единый государственный реестр пополнился еще одним саратовским объектом культурного наследия. Статус объекта муниципального значения получило здание на улице Октябрьской, 42.

Ранее комитет культурного наследия организовал проведение историко-культурной экспертизы. Дом был построен в 1900-е годы. В этот период, как утверждают историки, владельцем здания стал мещанин Павел Лебедев. Это удалось выяснить благодаря сохранившимся документам. В них зафиксировано, что Павел Петрович занял средства под залог своего имущества. В 1902 году Лебедев продал домовладение за 12 тысяч рублей, купив его за сумму приблизительно в 4 тысячи рублей. Увеличение стоимости как раз и связано со строительством дома.

Для здания в эклектичном стиле утверждены границы территории и предмет охраны. Соответствующий документ накануне подписал министр области – председатель комитета культурного наследия Владимир Мухин.