Торговый оборот области со странами Африки вырос на 77,7%

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«Саратовская область развивает сотрудничество с 12 странами африканского континента, среди которых Египет, ЮАР, Алжир, Ливия, Марокко, Сенегал, Тунис. Взаимодействие осуществляется, в том числе, благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». По итогам 2022 года внешнеторговый оборот Саратовской области с африканскими странами увеличился к предшествующему году на 77,7%. Несмотря на эти показатели, торгово-экономические связи с Африкой представляют собой новое направление развития. В настоящее время проводится мониторинг потребностей рынка африканских стран, прорабатывается логистика транспортных связей. Такую задачу ставит нам губернатор Роман Бусаргин», - отмечает министр экономического развития области Андрей Разборов.Саратовская область поставляет в страны Африки черные металлы и изделия из них, электрооборудование для двигателей внутреннего сгорания, масложировую продукцию, зерно, продукты неорганической химии и удобрения.По словам министра, участие в форуме Россия - Африка позволит Саратовской области найти новых партнеров и укрепить имеющиеся связи. Регион на форуме презентует экспортный потенциал региональных компаний. В частности, будут представлены фасовочное и упаковочное оборудование, материалы для полной комплектации инженерных сетей, изделия пищевой промышленности и косметическая продукция.Уже на этапе подготовки к мероприятию потенциальные африканские партнеры проявляют интерес к продукции, производимой в Саратовской области. Особенным спросом пользуются сельскохозяйственные товары и строительные материалы.