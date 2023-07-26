26 июля 2023 СРЕДА
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Торговый оборот области со странами Африки вырос на 77,7%

Новости
Делегация Саратовской области в этом году впервые примет участие в экономическом и гуманитарном форуме Россия - Африка, который пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге.
Торговый оборот области со странами Африки вырос на 77,7%




«Саратовская область развивает сотрудничество с 12 странами африканского континента, среди которых Египет, ЮАР, Алжир, Ливия, Марокко, Сенегал, Тунис. Взаимодействие осуществляется, в том числе, благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». По итогам 2022 года внешнеторговый оборот Саратовской области с африканскими странами увеличился к предшествующему году на 77,7%. Несмотря на эти показатели, торгово-экономические связи с Африкой представляют собой новое направление развития. В настоящее время проводится мониторинг потребностей рынка африканских стран, прорабатывается логистика транспортных связей. Такую задачу ставит нам губернатор Роман Бусаргин», - отмечает министр экономического развития области Андрей Разборов.

Саратовская область поставляет в страны Африки черные металлы и изделия из них, электрооборудование для двигателей внутреннего сгорания, масложировую продукцию, зерно, продукты неорганической химии и удобрения.

По словам министра, участие в форуме Россия - Африка позволит Саратовской области найти новых партнеров и укрепить имеющиеся связи. Регион на форуме презентует экспортный потенциал региональных компаний. В частности, будут представлены фасовочное и упаковочное оборудование, материалы для полной комплектации инженерных сетей, изделия пищевой промышленности и косметическая продукция.

Уже на этапе подготовки к мероприятию потенциальные африканские партнеры проявляют интерес к продукции, производимой в Саратовской области. Особенным спросом пользуются сельскохозяйственные товары и строительные материалы.