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«Школа фермера» выпустила 37 квалифицированных фермеров для сельского хозяйства региона

Новости

На базе Саратовского государственного университета генетики и биоинженерии им. Н.И. Вавилова состоялось закрытие пятой волны проекта «Школа фермера». В мероприятии приняли участие ректор вуза Дмитрий Соловьев, начальник управления экономической политики минсельхоза области Павел Жолудев.
«Школа фермера» выпустила 37 квалифицированных фермеров для сельского хозяйства региона



Пятая волна «Школы фермера» проходила по программе профессиональной переподготовки по направлениям «Производство и переработка молока в МФХ» и «Организация производства и предпринимательство в садоводстве, овощеводстве и картофелеводстве». Позади - два месяца и более 250 часов теоретических занятий с привлечением ведущих специалистов и руководителей больших компаний и предприятий, специалистов регионального минсельхоза и руководства одного из аграрных банков страны. Каждый из слушателей смог преобразовать свои идеи в бизнес-планы и намерен в дальнейшем реализовать их в жизнь.

Участникам «Школы фермера», успешно защитившим бизнес-проекты, торжественно вручили дипломы об окончании обучения. Всего проект выпустил 37 новых квалифицированных фермеров. Участники программы, делясь впечатлениями, отметили, что Школа дала новый толчок в развитии бизнеса. По итогам обучения слушатели повысили свою финансовую, юридическую грамотность, узнали о мерах государственной и банковской поддержки, изучили опыт успешных предпринимателей.

«Уверен, что обучение в «Школе фермера» станет хорошим трамплином для молодых специалистов, решивших связать свою жизнь с агробизнесом, и каждый из выпускников внесет заметный вклад в развитие аграрного сектора региональной экономики», - отметил Павел Жолудев.