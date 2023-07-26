«Школа фермера» выпустила 37 квалифицированных фермеров для сельского хозяйства региона

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Пятая волна «Школы фермера» проходила по программе профессиональной переподготовки по направлениям «Производство и переработка молока в МФХ» и «Организация производства и предпринимательство в садоводстве, овощеводстве и картофелеводстве». Позади - два месяца и более 250 часов теоретических занятий с привлечением ведущих специалистов и руководителей больших компаний и предприятий, специалистов регионального минсельхоза и руководства одного из аграрных банков страны. Каждый из слушателей смог преобразовать свои идеи в бизнес-планы и намерен в дальнейшем реализовать их в жизнь.Участникам «Школы фермера», успешно защитившим бизнес-проекты, торжественно вручили дипломы об окончании обучения. Всего проект выпустил 37 новых квалифицированных фермеров. Участники программы, делясь впечатлениями, отметили, что Школа дала новый толчок в развитии бизнеса. По итогам обучения слушатели повысили свою финансовую, юридическую грамотность, узнали о мерах государственной и банковской поддержки, изучили опыт успешных предпринимателей.«Уверен, что обучение в «Школе фермера» станет хорошим трамплином для молодых специалистов, решивших связать свою жизнь с агробизнесом, и каждый из выпускников внесет заметный вклад в развитие аграрного сектора региональной экономики», - отметил Павел Жолудев.