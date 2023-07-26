Детский телефон доверия: с начала года специалисты ответили почти на 15 тысяч звонков

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Специалисты учреждений социального обслуживания семьи и детей Саратовской области продолжают принимать звонки от жителей региона на Детский телефон доверия для детей, подростков и их родителей. За первое полугодие текущего года уже поступило 14726 звонков.Специалисты оказывают взрослым, подросткам и детям адресную квалифицированную комплексную психологическую помощь, помощь по выходу из различных жизненных ситуаций, консультируют по вопросам социально-правового характера.Первое место по количеству обращений занимают вопросы детско-родительских отношений (1599 обращений). На втором месте – вопросы, касающиеся отношения ребенка со сверстниками (1119 обращений). Обращения по поводу учебы и вопросов профориентации находятся на третьем месте (884 обращения).Дети и подростки обращаются за помощью специалистов чаще, чем взрослые – 55% против 45%.Социозащитные учреждения области постоянно проводят в районах области информационные мероприятия, встречи с подростками, на которых рассказывают о возможности обратиться к специалистам для получения квалифицированной психологической помощи.«Напоминаем единый общероссийский номер телефона доверия: 8-800-2000-122. При обращении в любом населенном пункте можно получить бесплатную и анонимную консультацию специалистов службы психологической помощи», - напоминают в министерстве труда и социальной защиты области.