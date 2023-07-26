26 июля 2023 СРЕДА
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16:10 | 26 июля
Балашовская «Зоренька» покорила Китай
15:30 | 26 июля
Движение Первых провели квест игру для детей из Донецкой и Луганской народных республик
15:02 | 26 июля
Дом мещанина Лебедева стал объектом муниципального значения
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Торговый оборот области со странами Африки вырос на 77,7%
13:28 | 26 июля
Каждый участник «Территории смыслов» может подать заявку на получение гранта
13:02 | 26 июля
«Школа фермера» выпустила 37 квалифицированных фермеров для сельского хозяйства региона
12:03 | 26 июля
Двухмиллионный пассажир совершил поездку в саратовской электричке 24 июля
11:09 | 26 июля
Детский телефон доверия: с начала года специалисты ответили почти на 15 тысяч звонков
11:02 | 26 июля
В модернизированной библиотеке появится семейный кинозал
10:00 | 26 июля
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Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Двухмиллионный пассажир совершил поездку в саратовской электричке 24 июля

Новости
Двухмиллионный пассажир совершил поездку в саратовской электричке 24 июля

Вчера со ст. Саратов-1 отправился двухмиллионный с начала года пассажир АО «Саратовская ППК». Обладателем счастливого билета стала жительница города Саратова Мария Черенкова, которая ехала с сыновьями на дачу. Она совершил поездку до станции Жасминная на пригородном поезде № 6477 сообщением Анисовка – Татищево.
Начальник отдела по организации перевозок и обслуживанию пассажиров АО «Саратовская ППК» Сергей Аржанов вручил молодому человеку подарок и сертификат, подтверждающий статус двухмиллионного пассажира.