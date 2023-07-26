Двухмиллионный пассажир совершил поездку в саратовской электричке 24 июля

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Вчера со ст. Саратов-1 отправился двухмиллионный с начала года пассажир АО «Саратовская ППК». Обладателем счастливого билета стала жительница города Саратова Мария Черенкова, которая ехала с сыновьями на дачу. Она совершил поездку до станции Жасминная на пригородном поезде № 6477 сообщением Анисовка – Татищево.Начальник отдела по организации перевозок и обслуживанию пассажиров АО «Саратовская ППК» Сергей Аржанов вручил молодому человеку подарок и сертификат, подтверждающий статус двухмиллионного пассажира.