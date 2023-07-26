В модернизированной библиотеке появится семейный кинозал

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Саратовская область с первого года реализации инициативы Президента РФ Владимира Путина – национального проекта «Культура» - является ее активным участником. В регионе осуществляется большинство мероприятий проекта, в том числе трех федеральных программ: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Они направлены на ремонт зданий, закупку оборудования и создание новых культурных пространств.В 2023 году в рамках нацпроекта в Централизованной библиотечной системе города Саратова ведется модернизация детской библиотеки №30 (ул. Большая Садовая, дом 149). В помещении библиотеки будут выделены 12 комфортных зон, которые предназначены для тихого чтения, интеллектуальных игр, обучения, дискуссионных площадок, кружков и клубов, мастер-классов. Для каждой возрастной группы предусмотрено отдельное пространство.Зонирование позволит максимально использовать все формы получения информации и библиотечных услуг: предоставление бумажных, электронных, оцифрованных документов; работа клубных формирований, кружков, творческих лабораторий, театральных мастерских; проведение мастер-классов, лекториев, обучающих мероприятий.В библиотеке запланировано создание семейного кинозала «Волшебный мир кино», который будет демонстрировать детские фильмы, созданные на основе литературных произведений. Проведение кинопоказов планируется 1 раз в месяц по субботам в 16.00. Открыть обновленную библиотеку планируется к началу учебного года.«Учреждения культуры всегда являлись центрами притяжения для населения, - отмечает министр культуры области Наталия Щелканова. - Нацпроект дает возможность сделать их современными и интересными, в первую очередь для молодежи и подрастающего поколения».