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100 саратовцев представляют область на молодежном форуме ПФО «iВолга»

Новости
100 саратовцев представляют область на молодежном форуме ПФО «iВолга»


Форум проходит под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь)
На территории Самарской области проходит молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга», входящий в линейку платформы Росмолодёжь.События. Участники форума - 2 000 специалистов в сфере организации мероприятий со смыслом из регионов ПФО и всей России. Программа форума включает в себя образовательную, культурно-досуговую программы, конкурс проектов и нетворкинг участников и реализуется в рамках 8 тематических смен и 3 спецнаправлений («Медиалаборатория», «Поколение Первых», «Голос молодежи»).

Саратовскую область представляет делегация в составе 100 человек под руководством Дарины Пантелеевой - руководителя Ресурсного центра развития добровольчества и детско-юношеского движения регионального центра «Молодежь плюс».

В рамках форума проходят 2 грантовых конкурса - Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц, организатором которого выступает Федеральное агентство по делам молодежи, а также грантовый конкурс ПФО.

Вчера завершился отбор проектов в рамках грантового конкурса от Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО. Саратовские участники представили на нем 17 проектов. По итогам отбора 5 проектов вышли в полуфинал.

На протяжении всего времени проведения форума на его территории работает региональный шатер, выполненный в стилистике нашей области и отражающий ее этнокультурные особенности. В шатре организованы фотозона и зона отдыха.

Еще одно мероприятие в рамках «iВолги-2023» - фестиваль начальной военной подготовки. Он позволил молодым людям получить начальные знания об обороне государства и адаптации к военной деятельности. Для участия в фестивале каждый регион ПФО представил команду из семи человек.

Напомним, в этом году Саратовская область на форуме впервые стала организатором образовательной смены «Креативная мастерская». Специально для работы мастерской разработана и утверждена образовательная программа по 12 направлениям, в том числе: режиссура номеров современной концертной программы, грантовая поддержка молодежных событий, культура построения команды, организация медиа сопровождения молодежных проектов и др. В качестве экспертов привлечены 20 представителей творческого сообщества федерального уровня.