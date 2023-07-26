Эксперт оценил оборачиваемость парковочных мест

просмотров: 115

«Формирование единого парковочного пространства в крупных городах, в том числе и Саратове, концептуально важный вопрос и назревшая необходимость. В первую очередь, это касается центральных, наиболее насыщенных общественными функциями, улиц и площадей.Современная мировая и российская практика развития городских пространств связана с усилением роли общественного транспорта, увеличением территорий для пешеходов, использованием зон парковок, в том числе и платных. Речь идет об альтернативных вариантах для выбора горожан. Если говорить о платных парковках, то здесь существуют различные подходы. В частности, опыт других городов показал, что введение начальной (например, до 30 минут) бесплатной парковки работает на одну из главных целей – увеличение оборачиваемости парковочных мест.Важно, чтобы все нововведения были связаны с мероприятиями по повышению качества транспортного обслуживания населения – формированию транспортно-пересадочных узлов, перехватывающих парковок, элементов сопутствующего обслуживания. И обязательно учитывалось мнение жителей.Принятию концептуальных решений должно предшествовать общественное обсуждение и проведение социологических исследований. Все это позволит сформировать последовательную, гибкую идеологию совершенствования транспортной системы города, цель которой сделать наш Саратов современным, привлекательным и комфортным для горожан и гостей города», отметил ученый