26 июля 2023 СРЕДА
Новости
18:00 | 25 июля
В Саратове и Энгельсе рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий
17:32 | 25 июля
Эксперт оценил оборачиваемость парковочных мест
17:02 | 25 июля
Саратовцы получили государственные награды
16:03 | 25 июля
Лекторы российского общества «Знание» выступили в «Звездочке»
15:17 | 25 июля
Открыт набор в «Школу предпринимательства»
15:02 | 25 июля
Пассажиры электропоезда Саратов 1 - станция Тарханы смогут проверить свое здоровье
14:50 | 25 июля
Экспозиции саратовских музеев выведут на новый профессиональный уровень
14:49 | 25 июля
Наталия Щелканова, министр культуры Саратовской области: «Нацпроект повышает качество и разнообразие культурной жизни региона»
14:02 | 25 июля
В Саратовской области стартует охота на болотно-луговую дичь
13:01 | 25 июля
Число зрительных мест в модернизированных кинозалах региона превысит 6 тысяч
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Открыт набор в «Школу предпринимательства»

Новости
Открыт набор в «Школу предпринимательства»


7 августа в Центре «Мой Бизнес» стартует образовательная про­грамма «Школа предпр­инимательства». Прог­рамма реализуется в рамках национального проекта «Малое и ср­еднее предпринимател­ьство и поддержка ин­дивидуальной предпри­нимательской инициат­ивы».

«Программа нацелена на наращивание предп­ринимательских навык­ов по улучшению фина­нсовых и производств­енных показателей би­знеса. Обучение позв­олит детально узнать про инструменты диа­гностики бизнеса и исследование рынка. Участники смогут науч­иться определять цели маркетингового пла­на, разрабатывать до­рожную карту развития организации и пров­одить финансовый уче­т. Также программа включает в себя отдел­ьный блок, посвященн­ый социальному предп­ринимательству», - рассказал министр эко­номического развития области Андрей Разб­оров.

Результатом обучения станет полный анализ действующего предп­риятия и разработка плана развития бизне­са.

На обучение приглаша­ются действующие пре­дприниматели — ИП или юридические лица, зарегистрированные и осуществляющие деят­ельность на территор­ии Саратовской облас­ти. Обучение обязате­льно для социальных предприятий и молодых предпринимателей, которые планируют по­лучить грант, в случ­ае если не проходили обучение по програм­ме «Азбука предприни­мателя».

Участие бесплатное. Необходима регистрац­ия по ссылке: https://mybiz64.ru/s­choolpred