Открыт набор в «Школу предпринимательства»
7 августа в Центре «Мой Бизнес» стартует образовательная программа «Школа предпринимательства». Программа реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
«Программа нацелена на наращивание предпринимательских навыков по улучшению финансовых и производственных показателей бизнеса. Обучение позволит детально узнать про инструменты диагностики бизнеса и исследование рынка. Участники смогут научиться определять цели маркетингового плана, разрабатывать дорожную карту развития организации и проводить финансовый учет. Также программа включает в себя отдельный блок, посвященный социальному предпринимательству», - рассказал министр экономического развития области Андрей Разборов.
Результатом обучения станет полный анализ действующего предприятия и разработка плана развития бизнеса.
На обучение приглашаются действующие предприниматели — ИП или юридические лица, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Саратовской области. Обучение обязательно для социальных предприятий и молодых предпринимателей, которые планируют получить грант, в случае если не проходили обучение по программе «Азбука предпринимателя».
Участие бесплатное. Необходима регистрация по ссылке: https://mybiz64.ru/schoolpred