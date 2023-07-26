Открыт набор в «Школу предпринимательства»

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7 августа в Центре «Мой Бизнес» стартует образовательная про­грамма «Школа предпр­инимательства». Прог­рамма реализуется в рамках национального проекта «Малое и ср­еднее предпринимател­ьство и поддержка ин­дивидуальной предпри­нимательской инициат­ивы».«Программа нацелена на наращивание предп­ринимательских навык­ов по улучшению фина­нсовых и производств­енных показателей би­знеса. Обучение позв­олит детально узнать про инструменты диа­гностики бизнеса и исследование рынка. Участники смогут науч­иться определять цели маркетингового пла­на, разрабатывать до­рожную карту развития организации и пров­одить финансовый уче­т. Также программа включает в себя отдел­ьный блок, посвященн­ый социальному предп­ринимательству», - рассказал министр эко­номического развития области Андрей Разб­оров.Результатом обучения станет полный анализ действующего предп­риятия и разработка плана развития бизне­са.На обучение приглаша­ются действующие пре­дприниматели — ИП или юридические лица, зарегистрированные и осуществляющие деят­ельность на территор­ии Саратовской облас­ти. Обучение обязате­льно для социальных предприятий и молодых предпринимателей, которые планируют по­лучить грант, в случ­ае если не проходили обучение по програм­ме «Азбука предприни­мателя».Участие бесплатное. Необходима регистрац­ия по ссылке: https://mybiz64.ru/s­choolpred