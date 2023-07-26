26 июля 2023 СРЕДА
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14:49 | 25 июля
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В Саратове и Энгельсе рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий

Новости

В связи с подъемом заболеваемости энтеровирусной инфекции 24 июля издано постановление врио главного государственного санитарного врача по Саратовской области Надежды Матвеевой "О дополнительных мерах по профилактике энтеровирусной инфекции среди населения Саратовской области в период сезонного подъема заболеваемости".

Согласно документу, местным властям рекомендовано следить за своевременным вывозом мусора, а также ограничить проведение массовых мероприятий для населения, в первую очередь с участием детей - в торговых и развлекательных центрах, бассейнах, учреждениях дополнительного образования.