В Саратове и Энгельсе рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий
В связи с подъемом заболеваемости энтеровирусной инфекции 24 июля издано постановление врио главного государственного санитарного врача по Саратовской области Надежды Матвеевой "О дополнительных мерах по профилактике энтеровирусной инфекции среди населения Саратовской области в период сезонного подъема заболеваемости".
Согласно документу, местным властям рекомендовано следить за своевременным вывозом мусора, а также ограничить проведение массовых мероприятий для населения, в первую очередь с участием детей - в торговых и развлекательных центрах, бассейнах, учреждениях дополнительного образования.