Лекторы российского общества «Знание» выступили в «Звездочке»

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Лекторы рассказали о российском обществе «Знание» и проектах, которые реализуются сейчас и стартуют в новом сезоне. В частности, был презентован новый проект «Детская школа наставничества», регистрация на который стартовала и пройдет до 1 августа.Юные воспитанники приняли участие в мастер-классе от студентов-спасателей, которые продемонстрировали, как оказывать первую медицинскую помощь. Детям рассказали об удивительном мире под микроскопом, также поговорили о русском языке и этикетеБыл задействован и педагогический состав лагеря – для него лекторы организовали тренинг на тему «Профилактика психоэмоционального выгорания сотрудников образовательной сферы». В рамках мероприятия психолог поделилась способами преодоления сложностей, возникающих в процессе работы.«Общество «Знание» и «Движение Первых» – две организации, имеющие большое значение для развития общества. Наше сотрудничество создает платформу для обмена знаниями и опытом, а также для воплощения инновационных идей и проектов. Такое взаимодействие стимулирует рост и развитие страны в целом. Оно способствует формированию новых поколений успешных и творческих профессионалов, которые вносят значимый вклад в общественное благополучие и интеллектуальное развитие. Вместе они стремятся к созданию инновационного общества, основанного на знаниях, креативности и активном участии молодежи», - отметила Алина Анисимова.