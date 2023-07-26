Лекторы российского общества «Знание» выступили в «Звездочке»
24 июля команда российского общества «Знание» посетила детский оздоровительно-образовательный центр «Звездочка» в Саратове. Перед ребятами выступили директор саратовского филиала российского общества «Знание», к.ю.н. Алина Анисимова, доцент кафедры микробиологии и биотехнологии Саратовского государственного университета биотехнологии, генетики и инженерии Заур Хапцев, руководитель сектора по консультативной работе центра психологической поддержки СГЮА Дарья Торгашова, учитель русского языка и литературы гимназии №5 Наталия Рузава, студенты-спасатели Саратовского архитектурно-строительного колледжа Дарья Лаханова и Варвара Павленко.
Лекторы рассказали о российском обществе «Знание» и проектах, которые реализуются сейчас и стартуют в новом сезоне. В частности, был презентован новый проект «Детская школа наставничества», регистрация на который стартовала и пройдет до 1 августа.
Юные воспитанники приняли участие в мастер-классе от студентов-спасателей, которые продемонстрировали, как оказывать первую медицинскую помощь. Детям рассказали об удивительном мире под микроскопом, также поговорили о русском языке и этикете
Был задействован и педагогический состав лагеря – для него лекторы организовали тренинг на тему «Профилактика психоэмоционального выгорания сотрудников образовательной сферы». В рамках мероприятия психолог поделилась способами преодоления сложностей, возникающих в процессе работы.
«Общество «Знание» и «Движение Первых» – две организации, имеющие большое значение для развития общества. Наше сотрудничество создает платформу для обмена знаниями и опытом, а также для воплощения инновационных идей и проектов. Такое взаимодействие стимулирует рост и развитие страны в целом. Оно способствует формированию новых поколений успешных и творческих профессионалов, которые вносят значимый вклад в общественное благополучие и интеллектуальное развитие. Вместе они стремятся к созданию инновационного общества, основанного на знаниях, креативности и активном участии молодежи», - отметила Алина Анисимова.